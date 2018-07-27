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От пермяков ждут предложений, что нужно изменить в этномузее «Хохловка»
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От пермяков ждут предложений, что нужно изменить в этномузее «Хохловка» 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермякам предложили принять участие в разработке стратегии развития первого на Урале музея деревянного зодчества. Министерство культуры предлагает всем желающим пройти опрос и ответить, что бы им хотелось видеть на территории музея.
Сейчас Минкульт ведёт работу ботаем над переосмыслением бренда и образа «Хохловки». Принять участие в этом процессе могут все желающие. Для этого надо пройти опрос, который включает в себя 18 вопросов по возможным преобразованиям «Хохловки». Жители могут рассказать, чего, по их мнению, на площадке музея не хватает, какие активности им хотелось бы там видеть.
Голосование занимает не более 10 минут, пройти его можно по ссылке с компьютера или смартфона.
Напомним, власти Пермского края программу инфраструктурного развития «Хохловки». По мнению руководителя региона «существующая инфраструктура музея существенно отстала от потребностей современных туристов и возможностей, которые используют музеи подобного уровня для привлечения гостей». Главная проблема на сегодня — дороги к музею и его инфораструктура. Чтобы приступить к проектированию и выполнению работ, нужно понять, чего ждут от музея сами жители края.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Его начали создавать в 1969 году, а в сентябре 1980 года открыли для посещений. Музей находится на берегу Камы в 43 км от Перми. На его территории размещены 23 уникальных памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX века.
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