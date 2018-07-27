Ван Гог довёл брата до сумасшествия

27 июля 1890 года художник Винсент Ван Гог, живший в местечке под Парижем, отправился работать на пленэре. Там он выстрелил себе в сердце. Его рука дрогнула, и пуля прошла ниже и попала в живот. Художник сумел добраться до своей гостиницы. Врача Ван Гог к себе не подпускал и умер через день, на руках у примчавшегося из Парижа брата. Его последними словами стала фраза: «Печаль будет длиться вечно».

При жизни Ван Гога его картины почти не покупали, над ними смеялись, он был нищ, как церковная крыса. Художник был безумен, жил, выпав из общества, не умел ладить с людьми. Его судьба в очередной раз говорит о том, что гениальность не всегда совместима с душевным здоровьем.

Сын священника из нидерландской деревушки доставил много хлопот родителям. Он плохо учился в школе, затем развалил работу в арт-дилерской фирме, принадлежавшей его дяде. Дядюшка очень на него рассчитывал, и поначалу Винсент оправдывал его ожидания. Первое время он хорошо торговал картинами, но потом сам увлёкся живописью и забросил бизнес. То, что возникало на его полотнах, было необычно и очень странно. Коммерческого потенциала у его картин, с точки зрения многоопытного старшего родственника, не было.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/MGM Кадр из фильма «Винсент и Тео»

Ван Гогу объясняли, что его работы — мазня, и он никогда не станет настоящим художником. Но он с необъяснимым упорством малевал свои мрачные, наводящие жуть картины. Родственники уже тогда начали думать, что он не в своём уме. Для этого были и другие основания.

Он влюбился в дочку своей квартирной хозяйки, и так преследовал её ухаживаниями, что ему отказали в предоставлении комнаты. Приехав домой, он влюбился в гостившую у них родственницу, почтенную вдову, и вёл себя настолько нелепо, что его попросили уехать родители. В Гааге художник взял к себе беременную уличную проститутку: родня и знакомые пришли в ужас, но Ван Гог был счастлив. У него наконец-то появилась своя семья.

Художник и шлюха не сошлись характерами, и он снова остался один. Ван Гог пытался найти своё место в жизни, собирался стать пастором — читал проповеди в маленькой деревушке. Но церковное начальство нашло, что его взгляды чересчур радикальны, и Ван Гогу запретили проповедовать. Он был самым настоящим изгоем, и о нём заботился лишь младший брат Тео, сотрудник той же семейной фирмы, в которой не прижился Винсент. Тео помогал ему деньгами, пытался продавать его картины. Поначалу брат не слишком ему доверял, но потом они стали близки.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/MGM Кадр из фильма «Винсент и Тео»

Тео видел, как рос талант упорно занимавшегося художественным самообразованием Винсента. Краски делались легче, цвета — прозрачней, пейзажи оживали — Тео казалось, что глядя на них, что он слышит шум летнего дождя, слышит, как дует ветер. Но Ван Гог очень много пил, ядовитый абсент разрушал его мозг, и брат понимал, что художник гибнет:

Большой шум наделала история с одним из друзей Винсента — Полем Гогеном . Винсент пригласил его за город, чтобы вместе поработать, а потом набросился на него с бритвой. Гогену удалось отбиться, той же ночью Винсент отрезал себе мочку уха. Он сделал это то ли в припадке безумия, то ли раскаиваясь, но врачи местной психиатрической больницы решили, что художник сошёл с ума. А горожане написали мэру коллективное письмо: они просили изолировать Ван Гога от нормальных людей. В результате он провёл в психиатрической больнице целый год — и всё это время занимался живописью.

К 1890 году Ван Гог написал около двух тысяч работ, среди них было примерно 800 картин, написанных маслом. Он был необыкновенно плодовит, но теперь его силы заканчивались. Это было видно по тому, какими мрачными становились его полотна, какими искривлёнными, изломанными были фигуры изображённых на них людей. Ван Гог не хотел жить, и револьвер, который он купил, чтобы отпугивать мешающих во время работы на пленэре птиц, пригодился ему для другого.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/MGM Кадр из фильма «Винсент и Тео»

Тео пережил его лишь на полгода. Смерть брата так его потрясла, что он заболел тяжёлым нервным расстройством. Свои дни он окончил в клинике для душевнобольных.

К концу жизни Ван Гог мало-помалу становился известен, его самоубийство намного ускорило этот процесс. О Ван Гоге написали газеты, прошли его мемориальные выставки, через несколько лет были организованы ретроспективы. Знатоки, а вслед за ними и коллекционеры, поняли, что Ван Гог — гений. При жизни у него не всегда были деньги на еду. Во второй половине ХХ века некоторые из его работ продавали более чем за 100 миллионов долларов.