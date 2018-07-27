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Коньковцев научат стильно одеваться
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Коньковцев научат стильно одеваться 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
21 августа в галерее «Беляево» (Профсоюзная, 100) состоится мастер-класс Артема Львова «Стиль: от простого к сложному». Об этом сообщается на сайте галереи.
Умение стильно одеться, создать правильное впечатление — настоящее искусство, которое может помочь пройти собеседование, получить повышение на работе, произвести фурор в компании знакомых. Но найти свой стиль некоторых бывает очень трудно. Как подчеркнуть свою индивидуальность расскажет на мастер-классе имидж-эксперт Артем Львов.
Подробности о мастер-классе можно узнать здесь.
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