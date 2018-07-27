Коньковцев научат стильно одеваться

21 августа в галерее «Беляево» (Профсоюзная, 100) состоится мастер-класс Артема Львова «Стиль: от простого к сложному». Об этом сообщается на сайте галереи.

Умение стильно одеться, создать правильное впечатление — настоящее искусство, которое может помочь пройти собеседование, получить повышение на работе, произвести фурор в компании знакомых. Но найти свой стиль некоторых бывает очень трудно. Как подчеркнуть свою индивидуальность расскажет на мастер-классе имидж-эксперт Артем Львов.

Подробности о мастер-классе можно узнать здесь.