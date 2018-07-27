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Известный переводчик посетил музей Паустовского в Кузьминках
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Известный переводчик посетил музей Паустовского в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского 23 июля посетил Вим Хартог — переводчик, член Общества Паустовского (Нидерланды — Бельгия). Вим Хартог занимается переводами с французского, немецкого, датского, русского и испанского языков. На сегодняшний день Вим Хартог перевел на голландский язык основные произведения К. Г. Паустовского — «Повесть о жизни», «Золотую розу», «Романтиков», «Черное море», «Колхиду», многие рассказы и материалы журнала «Мир Паустовского». «Переводы Константина Паустовского — первая и, может быть, самая важная моя работа», — признался в одном из интервью Вим Хартог.
С основной экспозицией Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского переводчика и его супругу, Оксану Хартог, познакомила директор музея Анжелика Дормидонтова. (ис)
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