Известный переводчик посетил музей Паустовского в Кузьминках

Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского 23 июля посетил Вим Хартог — переводчик, член Общества Паустовского (Нидерланды — Бельгия). Вим Хартог занимается переводами с французского, немецкого, датского, русского и испанского языков. На сегодняшний день Вим Хартог перевел на голландский язык основные произведения К. Г. Паустовского — «Повесть о жизни», «Золотую розу», «Романтиков», «Черное море», «Колхиду», многие рассказы и материалы журнала «Мир Паустовского». «Переводы Константина Паустовского — первая и, может быть, самая важная моя работа», — признался в одном из интервью Вим Хартог.

С основной экспозицией Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского переводчика и его супругу, Оксану Хартог, познакомила директор музея Анжелика Дормидонтова. (ис)