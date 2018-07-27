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В селе Кубачи открылась биеннале печатной графики «Кубачинская башня»
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В селе Кубачи открылась биеннале печатной графики «Кубачинская башня» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Более 130 работ шести десятков авторов из регионов России, Германии, Франции и Азербайджана вошли в экспозицию биеннале печатной графики «Кубачинская башня», которая прошла в горах Дагестана.
«В селении Кубачи Дахадаевского района Дагестана завершился основной этап первой Биеннале печатной графики «Кубачинская башня». На торжественной церемонии были объявлены победители и лауреаты конкурса и представлена выставка пленэрных работ, созданных участниками проекта за время пребывания в ауле златокузнецов», — говорится в сообщении оргкомитета биеннале.
Выставка пленэрных работ, а также основная экспозиция биеннале, в которую вошли офорты, монотипии, ксилографии, литографии современных российских и зарубежных авторов, а также произведения классиков дагестанского искусства будут представлены в кубачинском музее «Башня» до 17 августа.
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