В селе Кубачи открылась биеннале печатной графики «Кубачинская башня»

Более 130 работ шести десятков авторов из регионов России, Германии, Франции и Азербайджана вошли в экспозицию биеннале печатной графики «Кубачинская башня», которая прошла в горах Дагестана.

«В селении Кубачи Дахадаевского района Дагестана завершился основной этап первой Биеннале печатной графики «Кубачинская башня». На торжественной церемонии были объявлены победители и лауреаты конкурса и представлена выставка пленэрных работ, созданных участниками проекта за время пребывания в ауле златокузнецов», — говорится в сообщении оргкомитета биеннале.

Выставка пленэрных работ, а также основная экспозиция биеннале, в которую вошли офорты, монотипии, ксилографии, литографии современных российских и зарубежных авторов, а также произведения классиков дагестанского искусства будут представлены в кубачинском музее «Башня» до 17 августа.