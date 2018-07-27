Курск. Кондитеры ТРЦ «Европа 40» продемонстрировали продукцию на кулинарной ярмарке 

Лучшим работникам сферы торговли на мероприятии вручили почётные грамоты
В рамках празднования Дня работника торговли в м. Свободе состоялась выставка, на которой кулинары со всей области представили изысканные блюда.
В числе участников –кондитеры «Европа 40», которые продемонстрировали сладкие произведения искусства! Торты, пирожные, пряники, шоколад, пироги, макаруны, мусы и другие изделия. Эта пекарня много лет радует своих клиентов продукцией любой сложности.
Для гостей были организованы различные дегустации и мастер-классы. Лучшим работникам сферы торговли, среди которых управляющая ТРЦ «Европа 40» Марина Андреева, вручили почётны грамоты.