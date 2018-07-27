Курск. Кондитеры ТРЦ «Европа 40» продемонстрировали продукцию на кулинарной ярмарке

Лучшим работникам сферы торговли на мероприятии вручили почётные грамоты

В рамках празднования Дня работника торговли в м. Свободе состоялась выставка, на которой кулинары со всей области представили изысканные блюда.

В числе участников –кондитеры «Европа 40», которые продемонстрировали сладкие произведения искусства! Торты, пирожные, пряники, шоколад, пироги, макаруны, мусы и другие изделия. Эта пекарня много лет радует своих клиентов продукцией любой сложности.