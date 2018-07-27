Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 28 — 29 июля

Музеи и выставочные залы

В музее-заповеднике «Царицыно» 28 июля состоится лекция «Как по маслу». Посетителям расскажут о том, какие вещества придают аромат пряным травам, зачем эти вещества нужны самим растениям, а также научат изготавливать ароматизированные масла. Начало в 13:00. Цена билетов от 300 до 500 рублей.

28 июля в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет лекция «Архитектурный спектакль в XVIII веке». Участие бесплатное, необходима регистрация. Начало в 15:00. Подробнее о лекции на сайте.

28 июля в доме-музее Марины Цветаевой состоится лекция «Здорово, Серёжа! Здорово, Володя!», на которой пойдет рассказ о поэтическом соперничестве Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Начало в 14:00. Стоимость билета 200 рублей, льготного — 100 рублей. Билеты можно приобрести на сайте музея.

28 и 29 июля в Мемориальном музее А. Н. Скрябина пройдет выставка, посвящённая искусству ботанической иллюстрации. На выставке представлены копии старинных ботанических иллюстраций, входивших в знаменитую «Образцовую книгу каллиграфии», копии акварельных ботанических иллюстраций XX века и современные ботанические иллюстрации работ московского художника Елены Васильевой . Стоимость билета 100 рублей. Начало выставки в 13:00. Билеты можно приобрести на сайте.

Музей Москвы 28 и 29 июля приглашает посетить городской блошиный рынок. Гостей ждут выставки частных коллекций, мастер-классы по танцам, музыка и разнообразные лекции: о фотографии, дачной архитектуре и даже велосипедах в кино. На прилавках можно будет разыскать старинную посуду, сервизы и самовары. Начало в 11:00. Участие бесплатное. Подробнее о мероприятии на сайте музея.

28 и 29 июля Дом Гоголя приглашает на выставку «Гоголь. Персонажи и характеры», посвященную графическим иллюстрациям к гоголевским произведениям. В основу экспозиции легли две коллекции из музейного фондового собрания «Дома Гоголя» — это 40 листов в технике шелкографии к поэме «Мёртвые души» и красочные гуаши к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Стоимость билета 150 рублей, льготный — 100 рублей. Начало в 12:00.

Парки культуры и отдыха

В парке «Зарядье» 28 июля пройдет мастер-класс «Танцуем вместе». Гости встретятся с преподавателями, обучатся принципу и подходу в танце, потренируют навыки, а также изучат танцевальные этюды. Начало в 18:00. Участие бесплатное.

28 июля в Измайловском парке состоится фестиваль ECO LIFE. Целый день с 11:00 любой желающий сможет поучаствовать в экологических акциях, мастер-классах и встретиться с экспертами по экологии. Участие бесплатное.

В парке «Красная Пресня» 29 июля пройдет фестиваль «О да, еда». Посетителям предложат передовой стрит-фуд, гастрономические баттлы и многое другое. Начало в 11:00. Участие бесплатное. Подробнее на сайте.

28 и 29 июля в парке «Сокольники» можно будет вкусно поесть на «Барбекю Фест». Более 30 ресторанов, шеф-поваров, гриль-мастеров, любителей, гостей, которые будут готовить барбекю на глазах у посетителей парка. Начало в 11:00. Вход свободный.

28 и 29 июля в саду «Эрмитаж» в Москве пройдет Большой фестиваль Италии «Grand Italia Fest». Пространство в саду Эрмитаж будет разделено на несколько зон: сельская Италия, Арт-Италия, итальянский лекторий, зона итальянской кухни, морская зона, travel-маркет, концертная зона. Начало в 12:00. Вход свободный.

Библиотеки и культурные центры

В Таганском парке 28 июля пройдут мастер-классы библиотек №108 и №105 в рамках программы «Летние читальни». В программе: мастер-класс «Цветик-Семицветик» в технике «Квиллинг», мастер-класс по оригами — «Разноцветные бабочки из бумаги». Участие бесплатное. Начало в 12:00.

28 июля в Культурном центре «Дружба» стартует фотоконкурс «Моя Россия». Участники представят свои работы по двум номинациям: «Красоты природы России» и «Достопримечательности России». Победителей фотоконкурса определят посетители Культурного центра путем голосования, лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками. Для участия в выставке необходимо прислать фотографию в период с 23 июля по 15 августа. Вход свободный. Начало в 10:00.

В Культурном центре «Северное Чертаново» пройдет лекция о музеях Вашингтона в рамках проекта «Лувр на диване». «Лувр на диване» — мультимедийный проект экскурсий по мировым музеям с профессиональным искусствоведом. За полтора часа гости познакомятся с величайшими шедеврами и научатся «читать» язык живописи. Начало в 12:00. Мероприятие бесплатное. Необходима регистрация.

Кинотеатры

29 июля в сети кинотеатров «Москино» состоится показ мультфильмов в рамках программы «Бесконечное лето». Все мультфильмы являются победителями многочисленных российских и зарубежных фестивалей. Начало первых показов в 9:00. Стоимость билета 150 рублей. Подробнее на сайте.