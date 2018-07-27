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Завершилась первая биеннале печатной графики «Кубачинская башня»
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Завершилась первая биеннале печатной графики «Кубачинская башня» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В основную экспозицию биеннале вошло более 130 работ 60 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Якутска, Тулы, Красноярска, Владикавказа, городов Дагестана, Германии, Франции, Азербайджана. Выставка проходила во оборонительной башне трехэтажной башне начала XIV века, расположенной в центре села, в которую входило более 130 гравюр: офортов, литографий, ксилографий, линогравюр. Жюри, в состав которого вошли санкт-петербургский художник Игорь Ганзенко, искусствовед Владлена Бесараб и куратор биеннале Юсуп Ханмагомедов, выделило лучшие работы. Лауреатами названы: художники-графики Светлана Карпова (Красноярск), Зинаида Кулиева (Владикавказ), Фатима Саидова (Каспийск), Галина Юсупова (Махачкала) и Ольга Саксон (Санкт-Петербург). Место разделились следующим образом: первое место — Олег Дозорцев (Санкт-Петербург), второе место — Асият Камилова (Махачкал), третье — Ирина Антонова (Казань). Также, девять авторов отмечены дипломами за значительный профессионализм в искусстве, а Карина Алиева и Андрей Калугин названы самыми перспективными молодыми участниками биеннале «Кубачинская башня».
За вклад в сохранение и развитие кубачинской культуры и проведение первой выставки печатной графики главой села Абдусаламом Куртаевым вручены благодарности куратору проекта Юсупу Ханмагомедову, координаторам Екатерине Дидковской и Магомеду Даудову, творческой группе — Абдулгамиду Канаеву, Абдулле Каймарасову, Андрею Калугину и Саиду Ниналалову.
Куратор конкурса заслуженный художник Дагестана Юсуп Ханмагомедов отметил всех участников выставки. «Безмерно радует интерес жителей славного аула Кубачи к искусству печатной графики. Авторами бьеннале созданы этюды, наброски, которые послужат основой для создания станковых произведений, — отметил Юсуп Маммаевич.
Выставка пленэрных работ и основная экспозиция, в которую входят офорты, ксилографии, монотипии, литографии современных российских и зарубежных авторов, а также классиков дагестанского искусства, продлится до 17 августа. Данный проект, возникший благодаря поддержке Фонда президентских грантов и общественной организации „Содружество“, будет представлен выставками в городах России.
Фото: Андрей Калугин\http://decoratorlife.ru/v-selenii-kubachi-otkrylas-biennale-pechatnoj-grafiki.html
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