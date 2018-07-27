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Музей «Память»
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Музей «Память» 

Ревизор.ru 52 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Внимание! Чтобы попасть в музей, нужно зайти во двор ЦУМа и далее следовать указателям.
Музей «Память» расположен в подвальной части здания Центрального универмага в нескольких шагах от главной площади города — площади Павших Борцов. Это самый молодой филиал историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва». Был открыт в подвале ЦУМа в мае 2012 года. Именно здесь во время Великой Отечественной войны немцы обустроили штаб, которым руководил командующий 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и где его взяли в плен.
После окончания Великой Отечественной войны универмаг был восстановлен по проекту архитектора И. К. Белдовского. А в августе 1960 года Постановлением Совета министров РСФСР. № 1327 здание Центрального универмага было включено в перечень объектов федерального историко-культурного значения. В феврале 2012 году подвальное помещение ЦУМа было передано в оперативное управление музею-заповеднику «Сталинградская битва». В мае того же года, накануне Дня Победы, музей «Память», теперь уже в составе музея-заповедника, принял своих первых посетителей.
Экспозиция состоит из выставочного зала, коридора, зала «Рождество в котле», лазарета, штабной комнаты. В центре экспозиции — тщательно восстановленный интерьер комнаты Паулюса.
Музей уникален тем, что в отличие от большинства других военных экспозиций эта подробно рассказывает об армии противника. Здесь вы узнаете о быте фашистов в те годы, увидите много интересных исторических документов и фотографий.
Также в музее регулярно проходят временные тематические выставки, посвященные событиям 1941-1945 годов. С 2012 года в музее «Память» располагались выставки «Сталинград глазами художника», «Сталинградский универмаг в годы войны», «Россия — годы учебы в лагере» (музей Истории Волго-Донского судоходно канала).
Сотрудники музея активно работают с подрастающим поколением — в «Памяти» регулярно проводятся лекции, интерактивные занятия для учащихся общеобразовательных школ, студентов колледжей и вузов. При этом вход для школьников — свободный.
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