До 5 августа в Черемушках будет открыта выставка стрит-фотографии Залмана Шкляра

В центре культуры и искусства «Меридиан» продолжает принимать гостей персональная выставка фотографии Залмана Шкляра «BUD-A-PEST 16». Фотовыставку, которая будет открыта до 5 августа в зимнем саду центра, посвятили улицам Будапешта и его городской среде.

«В фотографиях Залмана Шкляра можно увидеть приемы, характерные для классической школы — геометрические формы линий, авангардные ракурсы Родченко. Многие работы акцентированы на материальных формах, в которых он раскрывает, до этого скрытое, содержание», — сообщается на сайте «Меридиана».

Залман Шкляр известен своими работами в жанре «стрит-фотография» как в России, так и за рубежом. Характерный художественный почерк фотографа — редкие по красоте сюжетов снимки из жизни людей в городской среде.