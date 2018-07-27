Ещё
До 5 августа в Черемушках будет открыта выставка стрит-фотографии Залмана Шкляра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

До 5 августа в Черемушках будет открыта выставка стрит-фотографии Залмана Шкляра 

Управа района Черемушки 40 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
В центре культуры и искусства «Меридиан» продолжает принимать гостей персональная выставка фотографии Залмана Шкляра «BUD-A-PEST 16». Фотовыставку, которая будет открыта до 5 августа в зимнем саду центра, посвятили улицам Будапешта и его городской среде.
«В фотографиях Залмана Шкляра можно увидеть приемы, характерные для классической школы — геометрические формы линий, авангардные ракурсы Родченко. Многие работы акцентированы на материальных формах, в которых он раскрывает, до этого скрытое, содержание», — сообщается на сайте «Меридиана».
Залман Шкляр известен своими работами в жанре «стрит-фотография» как в России, так и за рубежом. Характерный художественный почерк фотографа — редкие по красоте сюжетов снимки из жизни людей в городской среде.
Управа района Черемушки: последние новости
Талантливый фотограф Лилия Даль покажет свои работы в Черемушках Жители Черемушек оценят выставку «Абстракция в круге» Путешествие по Австралии и Антарктиде совершат дети из Черемушек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Ляпы в советских мультиках14
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение