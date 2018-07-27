Интересные события в Москве 27, 28 и 29 июля

Эти выходные — настоящий рай для меломанов всех мастей: на разных площадках выступят Nick Cave & The Bad Seeds, GORILLAZ, Massive Attack и Mgzavrebi. Кроме музыки мы выбрали несколько интересных фильмов и выставок, которые можно посмотреть в этот уик-энд.

Фильм «Это чертово сердце»

Главный герой фильма Лении постоянно веселится с друзьями, и, кроме бесконечных вечеринок, в его жизни больше ничего нет. В одном городе с Ленни живет 15-летний Дэвид, который почти все свое время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца, а прогнозы врачей неутешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для друга друзьями.

Концерт Nick Cave & The Bad Seeds

На площадке Adrenaline Stadium 27 июля выступит легендарный Ник Кейв вместе с группой The Bad Seeds. Приезжает он в Москву нечасто — последний раз был три года назад. В этот раз музыканты отыграют программу с альбома «Skeleton Tree». Начало концерта в 20:00, стоимость входного билета на танцпол — 4500 рублей.

Фильм «Зои»

Помните сюжет в сериале «Черное зеркало», где герои знакомились друг с другом посредством специального приложения? Оно определяло, насколько они подходят друг другу и как долго пробудут вместе. Герои фильма «Зои» — Зои и Коул — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но результаты эксперимента оказываются непредсказуемыми…

Фестиваль Park Live

Все выходные (с 27 июля по 29 июля) в парке Горького будет проходить фестиваль Park Live. Участники заявлены громкие: 27 июля выступит один из самых известных диджеев — DAVID GUETTA, 28 июля — знаменитые «виртуальные» британцы GORILLAZ, а 29-го хедлайнером станут пионеры трип-хопа — Massive Attack. Начало в 15:00, входной абонемент на три дня обойдется в 8000 рублей.

Концерт Mgzavrebi

Эти выходные — и радость, и неудача для меломана, просто не знаешь, что выбрать. В пятницу, 27 июля, в Музеоне выступит грузинская группа Mgzavrebi. Это необычное сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов. Начало в 20:00, стоимость входного билета — 2000 рублей.

Выставка «Закрытые границы. Очерки дипломатической истории 1938–1943»

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась выставка, посвященная миграционному кризису в Европе накануне Второй мировой войны. К 1938 году сотни тысяч евреев хотели покинуть гитлеровскую Германию и аннексированную Австрию; однако крупнейшие мировые державы отказались принимать беженцев. Выставка представляет многостраничные протоколы заседаний чиновников на контрасте с живыми воспоминаниями, кино— и фотодокументами, иллюстрирующими положение беженцев накануне и во время войны. Вход на выставку бесплатный.

Выставка «Сотый апрель»

Как Маяковский стал глашатаем революции и главным советским поэтом? Выставка «Сотый апрель» как раз отвечает на этот вопрос и рассказывает об истории создания мифа о Маяковском. В экспозиции представлено более 100 экспонатов из собрания Государственного музея Владимира Маяковского: от знаменитого футуристического банта поэта, его ранних фотографий и портретов «красивого, двадцатидвухлетнего» до рукописей, плакатов «Окон сатиры РОСТА», автошаржей и автопортретов. Большая часть экспонатов будет показана впервые. Стоимость входного билета — 300 рублей.