Выставка «Наследие династии Хань, очарование искусства» в Выборге ждет посетителей 

27 июля в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» состоялось официальное открытие выставки «Наследие династии Хань, очарование искусства».
Посетители выставки смогут увидеть историю и современность города Сюйчжоу (провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика) — произведения «Школы живописи Пэнчэн», народного ремесла и искусства.
На церемонии открытия выставки никому не пришлось скучать, китайские умельцы провели для детей мастер-класс.
Как рассказали в пресс-службе района, осенью порядка 20 работ учащихся Детской школы искусств города Выборга представят свои работы на международной выставке детского искусства в провинции Цзянсу. Что стало возможно благодаря плодотворном сотрудничестве между городами Выборг и Сюйчжоу.
Александр Костенко поблагодарил администрацию Выборгского района и мэрию города Сюйчжоу за уникальную возможность, предоставленную жителям и гостям Выборга, познакомиться с «Наследием династии Хань, очарование искусства». Выставка продолжит свою работу до 4 августа.