Выставка «Наследие династии Хань, очарование искусства» в Выборге ждет посетителей

27 июля в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» состоялось официальное открытие выставки «Наследие династии Хань, очарование искусства».

Посетители выставки смогут увидеть историю и современность города Сюйчжоу (провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика) — произведения «Школы живописи Пэнчэн», народного ремесла и искусства.

На церемонии открытия выставки никому не пришлось скучать, китайские умельцы провели для детей мастер-класс.

Как рассказали в пресс-службе района, осенью порядка 20 работ учащихся Детской школы искусств города Выборга представят свои работы на международной выставке детского искусства в провинции Цзянсу. Что стало возможно благодаря плодотворном сотрудничестве между городами Выборг и Сюйчжоу.