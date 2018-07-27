Ещё
Выставка «Наследие династии Хань, очарование искусства» в Выборге ждет посетителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выставка «Наследие династии Хань, очарование искусства» в Выборге ждет посетителей 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
27 июля в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» состоялось официальное открытие выставки «Наследие династии Хань, очарование искусства».
Посетители выставки смогут увидеть историю и современность города Сюйчжоу (провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика) — произведения «Школы живописи Пэнчэн», народного ремесла и искусства.
На церемонии открытия выставки никому не пришлось скучать, китайские умельцы провели для детей мастер-класс.
Как рассказали в пресс-службе района, осенью порядка 20 работ учащихся Детской школы искусств города Выборга представят свои работы на международной выставке детского искусства в провинции Цзянсу. Что стало возможно благодаря плодотворном сотрудничестве между городами Выборг и Сюйчжоу.
Александр Костенко поблагодарил администрацию Выборгского района и мэрию города Сюйчжоу за уникальную возможность, предоставленную жителям и гостям Выборга, познакомиться с «Наследием династии Хань, очарование искусства». Выставка продолжит свою работу до 4 августа.
Ivyborg.ru: последние новости
Рестораны Выборга приглашают всех на «Выборгский пикник» Стала известна программа празднования дня Ленинградской области в Выборге Ленинградский театр «На Литейном» приглашает на юбилейный сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение