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Куратор «Гаража» рассказала про любовь москвичей к искусству
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Куратор «Гаража» рассказала про любовь москвичей к искусству 

360tv.ru 1 час назад
Куратор современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева объяснила, почему у жителей столицы появился интерес к современной культуре. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Количество музеев и арт-площадок в Москве значительно увеличилось. По словам Иноземцевой, креативные пространства поменялись, а вместе с ними и взгляды обитателей.
«По моим ощущениям, это началось 10 лет назад. Недаром мы и «Винзавод» отпраздновали десятилетие в этом году: именно тогда начался бум креативных кластеров. Другое дело, что за последние пять лет очевидно, что в Москве появилось много частных музеев — это и Музей русского реалистического искусства, и Музей русского импрессионизма. Тот факт, что эти музеи возникают, говорит об интересе к современной культуре», — прокомментировала куратор.
Она отметила, что не только арт-пространства, но и музей современного искусства помог жителям узнать поближе и проникнуться современной культурой. «Мне хочется верить, что наша активная деятельность и цикл образовательных программ, специально продуманных для того, чтобы избавить людей от страха перед современным искусством, дала плоды. За 10 лет мы вырастили поколение москвичей, которые когда-то пришли в „Гараж“ подростками, а теперь сами представляют у нас проекты и работают в нашей команде», — поделилась Иноземцева.
Куратор «Гаража» сообщила, что в скором времени появится новая площадка «Виктория». С помощью которой собираются сформировать круг зрителей от 7 до 70 лет, которые будут понимать и любить современную культуру.
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