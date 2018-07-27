«Очень иронично»: Гармаш откроет в Находке выставку «Путь российского угля»

Она пройдет под эгидой всероссийского фестиваля «Первозданная Россия».

Выставка «Путь российского угля» откроется в Находке при участии Народного артиста России Сергея Гармаша, сообщает пресс-служба администрации города.

«Инициаторами выставки фотографий «Путь российского угля» выступили организаторы всероссийского фестиваля «Первозданная Россия» при поддержке администрации Находкинского городского округа. На экспозиции представлены около 70 фотографий, сделанных фотохудожниками в разных регионах России, имеющих отношение к добыче и транспортировке угля», — говорится в сообщении.

В частности, на снимках представлены шахтёры, специализированная техника и оборудование. Также будут показаны фотографии уникальных уголков природы из «угольных» регионов.

Выставка откроется в муниципальном Доме молодёжи 5 августа и продлится до 5 сентября.