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«Очень иронично»: Гармаш откроет в Находке выставку «Путь российского угля»
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«Очень иронично»: Гармаш откроет в Находке выставку «Путь российского угля» 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Prim.News
Она пройдет под эгидой всероссийского фестиваля «Первозданная Россия».
Выставка «Путь российского угля» откроется в Находке при участии Народного артиста России Сергея Гармаша, сообщает пресс-служба администрации города.
«Инициаторами выставки фотографий «Путь российского угля» выступили организаторы всероссийского фестиваля «Первозданная Россия» при поддержке администрации Находкинского городского округа. На экспозиции представлены около 70 фотографий, сделанных фотохудожниками в разных регионах России, имеющих отношение к добыче и транспортировке угля», — говорится в сообщении.
В частности, на снимках представлены шахтёры, специализированная техника и оборудование. Также будут показаны фотографии уникальных уголков природы из «угольных» регионов.
Выставка откроется в муниципальном Доме молодёжи 5 августа и продлится до 5 сентября.
Жители Находки, в которой расположены сразу несколько угольных терминалов открытого типа и о проблемах с угольной пылью которой знает даже президент России Владимир Путин, весьма иронично отнеслись к открытию выставки…
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