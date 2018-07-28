К юбилею ВЛКСМ

В 2018 году Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи исполняется 100 лет! Прекрасная дата, чтобы вспомнить те времена, ветеранов комсомольского движения, свою комсомольскую юность. Многие запомнили это время овеяно романтикой поисков, энтузиазмом в отношении труда и надеждой на светлое будущее.

НГХМ присоединяется к этому празднику и 28 июля открывает выставку «НАМ ОТКРЫВАТЬ МИРЫ ДАЛЕКИЕ», посвящённую 100-летию ВЛКСМ.

Эта организация завершила свое существование около 30 лет назад, но память о ней, о ее деятельности живет до сих пор.

Главное, чему учил комсомол — быть полезными своей родине. Собравшись в стройотряды, молодые люди (от 14-28 лет) открывали новые возможности для родины. Вспомним хотя бы строительство БАМа. Шутка ли — эта железнодорожная магистраль дала возможность перевозить грузы из Владивостока в Европу всего за несколько дней! В связи с этим особое внимание на выставке уделено теме масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой.

Выставка в НГХМ включает в себя около 30 живописных произведений А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Среди них есть произведения, которые давно не демонстрировались зрителю или появляются в экспозиции впервые. Все произведения — из фондов НГХМ.

Кремль, 3 корпус