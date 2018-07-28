Музей районного парка приглашает познакомиться с забытыми Сокольниками

В музее «Сокольников» продолжается выставка «Дачные Сокольники. Дома и знаменитые владельцы». Данная выставка является продолжением вернисажа «Портрет на фоне пейзажа».

Зрители получат возможность познакомиться с элитным дачным поселком, которым был «Сокольники» много лет назад. Здесь проводили свое лето известные купеческие семьи, писатели, художники и музыканты.

На выставке впервые экспонируются архивные планы с описанием построек, карты, афиши, фотографии прежних владельцев и изображения дачных особняков — как сохранившихся, так и бесследно исчезнувших.

Музей открыт ежедневно, кроме понедельника. По будням он работает с 15 до 19часов, в выходные и праздничные дни — с 10 до 19 часов (перерыв — с 13 до 14 часов). Выставка продлится до 14 октября.