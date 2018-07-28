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Любящий муж нанял 23 художника для невероятного подарка жене
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Любящий муж нанял 23 художника для невероятного подарка жене 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Любящий муж и отец Эрнст Берлин решил сделать особенный подарок для своей жены Агнес. Для этого он нанял 23 художника, которые нарисовали картины по фотографиям его жены и сына, каждый на свой манер. Портреты он повесил на стену в спальне и снял на камеру реакцию Агнес. Этот сюрприз может растрогать вас до слез!
Дорогие мужчины, чтобы сделать женщину по-настоящему счастливой, совсем необязательно дарить ей дорогие подарки. Достаточно пойти нестандартным путем, не полениться, включить фантазию и вложить душу в то послание, которое вы хотите донести своим подарком.
Придумать оригинальный подарок, конечно, труднее, чем просто пойти в магазин и купить что-нибудь жутко дорогое. Но зато в сто раз ценнее для нее. Задумка Эрнста этому подтверждение.
24. Это круто! Очень трогательно и прекрасно! Только посмотрите на реакцию его жены! Такие моменты наполняют жизнь яркими мгновениями абсолютной эйфории, полета. Дают крылья, силы, вдохновение.
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