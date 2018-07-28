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Пикет пенсионера, плачущие звери, балерины на дереве: подборка новых граффити Екатеринбурга
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Пикет пенсионера, плачущие звери, балерины на дереве: подборка новых граффити Екатеринбурга 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге продолжается партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Художники создали уже несколько десятков новых граффити на стенах в разных частях города. Они рисуют без всякого согласования и готовы к тому, что их искусство проживёт недолго.
Мы уже публиковали одну подборку новых граффити Екатеринбурга, а про некоторые из них рассказывали отдельно. Сейчас предлагаем вам рассмотреть поближе вторую часть работ, которые можно найти в городе (если их, конечно, ещё не уничтожили).
Также на Луначарского появился памятник людскому эгоизму, который успел простоять всего несколько часов. А художник Rustam Esher нарисовал полицейскую овчарку Дуню, чтобы его не арестовали.
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