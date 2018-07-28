Стрит-арт на службе у застройщика: как граффити интегрируется в девелопмент

Стрит-арт, изначально зародившийся как движение протеста, сейчас все активнее поддается коммерциализации: сегодня мы видим работы граффити-художников в интерьерах клубов и ресторанов, на выставках современного искусства и на стенах новостроек.

С ростом конкуренции в сфере девелопмента продавать просто квадратные метры становится все сложнее. В попытке сделать продукт привлекательнее застройщики обращаются к различным инструментам, и все чаще — к искусству. Подробно об этом «Вести. Недвижимость» рассказала директор по продажам и маркетингу УК «Развитие» Ольга Нарт.

Граффити в современном представлении появилось в 1960-х годах как протестное явление: надписи на стенах оставляли политические активисты и уличные банды с целью заявить о себе или обозначить свою позицию и/или территорию. Постепенно волна граффити захватывает все Штаты и проникает за пределы страны, а его центр перемещается из Филадельфии в Нью-Йорк. При этом новое направление не теряет своей протестной природы: борьба городских властей против райтеров, запрет на продажу аэрозольной краски, передача в металлолом поездов метро (основной площадки для граффити в те времена) придало стрит-арту контркультурные черты и в итоге вынудило художников выйти из подземки на улицы.

Постепенно граффити начинают появляться на заборах и фасадах домов. Возникают целые районы стрит-арта, такие, как Винвуд в Майами или Шордич в Лондоне. После падения Берлинской стены она покрывается работами уличных художников, среди которых — знаменитый «Поцелуй Брежнева и Хонеккера». А в 1990 году на Арбате стихийно возникает стена Цоя — культовое место для поклонников творчества музыканта. Особенность граффити — открытость взглядам абсолютно всех — обуславливает и масштабность зрительской среды — по сравнению с искусством галерей и музеев.

В среде стрит-арта появляются свои громкие имена, среди которых одно из самых известных — Бэнкси. Андеграундный английский художник, чье настоящее имя до сих пор не известно, привлекает к себе внимание работами на острополитические и социальные темы. Его успех выводит стрит-арт на новую ступень развития. Приобретая все большую популярность по всему миру, граффити из протестного движения превращается в искусство и выходит на площадки художественных галерей. За этим неизбежно следует этап коммерциализации.

Наиболее очевидным способом заработать на своем творчестве для райтеров становится сотрудничество с крупными компаниями.

От запрета к заказу

Сегодня в условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости формируются и новые потребности у клиентов. Современный потребитель уже не готов покупать только безликие квадратные метры, а ищет комфортную жилую среду, удобную для жизни и эстетически привлекательную. Девелоперы в ответ на это меняют подходы к комплексному и креативному формированию концепций застройки. Сосредоточив внимание на том, что наиболее важно для людей, мы переосмысливаем городское пространство, чтобы создавать новые возможности, которые будут формировать жизнь будущих поколений. Мы фокусируемся на областях, влияющих на восприятие жителями города как пространства для жизни, и создаем комфортные места для проживания, общения, обучения и отдыха.

Одним из инструментов, помогающих сделать новостройки более интересными, становится искусство.

Произведения искусства воздействуют в первую очередь на чувства и эмоции. Удивительное же свойство стрит-арта заключается в его доступности — зрителей у таких произведений в разы больше, чем у любой галереи мира. А если, к тому же, вспомнить, что первые наскальные рисунки появились много тысяч лет назад, становится понятно, почему граффити находят такой живой отклик у зрителя — будь то небольшой провинциальный город, либо огромный мегаполис. Если раньше граффити-художникам приходилось втайне расписывать стены домов, сейчас заказчики (администрации городов и девелоперы) сами иногда приглашают райтеров для оформления как общественных пространств, так и коммерческих площадей, зон отдыха и строящихся комплексов. Так на территории жилых кварталов начали появляться арт-зоны, во входных группах — предметы искусства, постоянным элементом благоустройства становятся малые архитектурные формы, сами жилые комплексы получают «творческие» названия, а стены зданий иногда покрываются граффити.

Выбор концепции

Поскольку заказчиком граффити в этом случае выступает девелопер, то художник, как и при любом заказе, получает определенное ограничение в выборе тематики. На первое место выходит уже не выражение личной позиции райтера или некий призыв, а соответствие граффити потребностям целевой аудитории жилого комплекса. К примеру, гротескные и мистические мотивы в семейном квартале станут неуместным элементом, идущим вразрез со всей концепцией объекта; таким рисункам место на стенах заброшенных складов или в промзонах. Для района, нацеленного на современную продвинутую и более молодую аудиторию, идеальным решением будет граффити, выполненное в одном из популярных течений. Таким образом, граффити сможет стать связующим звеном жилого комплекса с окружающими районами и объектами инфраструктуры, создавая особую творческую атмосферу.

Интегрируя стрит-арт в строящееся жилье, девелопер вынужден учитывать не только потребности целевой аудитории, но и требования города, и принимать во внимание окружающую застройку. Безусловно, в случае, когда граффити становится привлечённым инструментом для жилого комплекса, всегда будет востребован концепт, направленный на созидание и творчество.

Цена вопроса

Диапазон гонорара граффити-художников может варьироваться от 1 до 50 тысяч рублей за квадратный метр — исходя из опыта райтера, сложности работы и количества деталей, которые требует рисунок. Отдельно оплачиваются расходы на материалы: так, стоимость одного баллончика аэрозольной краски — от 320 рублей, а одного такого баллона в среднем хватает на один квадратный метр. Порядка 30% бюджета уходит на аренду подъемной техники: в зависимости от высоты она обходится от 8 до 40 тысяч рублей за смену.

Благодаря такому количеству факторов, влияющих на финальный ценник, стоимость работ граффити-художников может быть разной: как 70-100 тысяч рублей, так и несколько миллионов.

Эти цифры касаются бизнес-проектов — при реализации социальных проектов художники часто работают с урезанным гонораром либо бесплатно.

Симбиоз стрит-арта и девелопмента — закономерно, поскольку оба этих явления направлены на преобразование городской среды. Коммерциализация дает искусству новые возможности и пути развития, а оно, в свою очередь, позволяет застройщикам создать с его помощью уникальное и эстетически привлекательно жилое пространство. При этом новая коммерческая реальность не означает гибель стрит-арта: как и в случае с другими видами искусства, свободное граффити-творчество продолжает существовать наряду с работой на заказ.