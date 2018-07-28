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Сегодня в Костроме откроется выставка Марии Андроновой
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Сегодня в Костроме откроется выставка Марии Андроновой 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
Сегодня, 28 июля, в 16.00 в муниципальной художественной галерее Костромы откроется выставка работ Марии Андроновой, сообщает городская администрация. Ранее она участвовала в проекте «Творческие семьи России», и ее работы выставлялись в нашем городе.
Мария училась живописи у родителей, ее любимая тема — пейзажи с озёрами и взгорьями, лунные ночи, закаты. Чаще всего на ее картинах можно встретить пейзаж или натюрморт. Работы Марии находятся в государственной Третьяковской галерее, Вологодской картинной галерее, Музее фресок Дионисия (Ферапонтово), в музее-усадьбе «Абрамцево», Московском музее современного искусства, Муниципальном музее Граца, в частных собраниях в России, Австрии, Германии, Италии.
В новую экспозицию войдет около 30 работ разных лет.
Выставка будет работать до 19 августа.
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