Сегодня в Костроме откроется выставка Марии Андроновой

Сегодня, 28 июля, в 16.00 в муниципальной художественной галерее Костромы откроется выставка работ Марии Андроновой, сообщает городская администрация. Ранее она участвовала в проекте «Творческие семьи России», и ее работы выставлялись в нашем городе.

Мария училась живописи у родителей, ее любимая тема — пейзажи с озёрами и взгорьями, лунные ночи, закаты. Чаще всего на ее картинах можно встретить пейзаж или натюрморт. Работы Марии находятся в государственной Третьяковской галерее, Вологодской картинной галерее, Музее фресок Дионисия (Ферапонтово), в музее-усадьбе «Абрамцево», Московском музее современного искусства, Муниципальном музее Граца, в частных собраниях в России, Австрии, Германии, Италии.

В новую экспозицию войдет около 30 работ разных лет.

Выставка будет работать до 19 августа.