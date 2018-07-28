Директор Музея природы и человека Ханты-Мансийска рассказала об удивительных экспонатах музея 

Какова история вашего музея? Как была сформирована первая коллекция? — Государственное учреждение Ханты-Мансийска — один из самых старейших музеев Югры. Музей основали в 1934 году, а решение о его строительстве было принято в 1932 году. Основная музейная коллекция создавалась работниками НКВД, что представляет собой уникальный случай. В свое время существовал распорядительный документ, который обязывал сотрудников НКВД передавать в музеи ценности, которые изымались у церквей, шаманов и помещиков. И вот первые коллекции нашего музея были сформированы именно таким образом. НКВД передавал в Остяко Вогульский окружной музей, как он тогда назывался. Таким образом, у нас появилась удивительная этнографическая коллекция с потрясающими суконными покрывалами, шапками, различными культовыми предметами — бубнами, шаманскими идолами. И в тоже время в музей поступали уникальные предметы православия, например, риза священника, подаренная князем Меньшиковым Березовской церкви. И она находится у нас в музее. Еще одна очень интересная история нашего музея и его фондовой коллекции состоит в том, что на определенном этапе часть экспонатов была передана в центральные музеи России. Это инициатива вашего музея или его обязывали делиться с самыми известными музеями страны? Есть подлинное письмо директора Эрмитажа академика Иосифа Орбели директору Остяко — Вогульского музея от 24 июня 1939 года, где он пишет, что имеет сведения, что в нашем музее хранится серебряная фигура в виде головы животного, поступившая из областного отдела управления НКВД. По его словам, этот предмет представляет собой большой интерес среди других предметов этой же культуры на выставке отдела востока в Эрмитаже. И, в связи с этим, он обратился с просьбой не отказать в обмене на общих началах. Сейчас этот экспонат представлен в экспозиционном зале Эрмитажа. Сохранены подлинные акты от 29 июля 1939 года о передаче сотруднику Эрмитажа некому Морозову различных предметов. Там и бронзовый топорик с птичьей головой, и бронзовый фрагмент ручки с завершением головы птицы, и медальоны, и фигурки орлов. Некоторые предметы из драгоценного металла, серебра с позолотой. Мы сейчас на фестивале Интермузей хотим пообщаться с Пиотровским об организации выставки в нашем музее из когда-то переданных Эрмитажу предметов, чтобы они приехали к нам к юбилею округа — 10 декабря 2018 года. Кстати, пример такой выставки уже был в Салехарде. Называлась она «Сокровища Приобья». Выставлялись предметы и Эрмитажа, и салехардского музея. Вместе с ними представлялись экспонаты нашего музея. У нас хранится каталог 2003 года, где все это можно увидеть. Фото: museumlbt.yanao.ru. Выставка «Сокровища Приобья» Сложно вывести экспонаты в другие регионы? В финансовом отношении это не очень затратно. Мы привозили коллекцию из Даренского музея и стоило это полтора миллиона рублей. В общем, реальные средства, о которых можно говорить в рамках программы. Естественно, не у каждого музея есть такие возможности, так что поддержка в этом направлении была бы очень уместной. Региональные музеи формируют культурный код территории. Но не все наши музеи обладают большими запасниками. Ведь если брать процент выставляемых в экспозиции предметов, то он очень невелик. Есть совершенно уникальные вещи в единичном хранении, но есть и такие, которые в большом количестве хранятся во всех музеях, и они показательны для той или иной территории. Из таких этнографических экспонатов можно сделать хорошую перевозную выставку. Просто у всех своя история и свой количественный показатель коллекции. Но, тем не менее, это все интересные предметы, которые могли бы перевозиться и экспонироваться. Фото: dikiy-m.livejournal.com Кто и где занимается реставрацией? Ведь, наверняка, вы сталкиваетесь с этой проблемой. Окружные музеи обладают большим потенциалом, это та часть государственного музейного фонда, которая требует очень бережного отношения и внимания, так как многие предметы требует реставрации. Не везде есть реставрационные мастерские, а у нас они есть. Причем, наши реставраторы работают в разных направлениях. Не каждый региональный музей может похвастаться научно-исследовательской работой. И это опять вопрос финансирования. Но кроме реставрации, есть и другие вопросы, требующие решений. Если раньше какие-то музеи проводили археологические и палеонтологические раскопки, собирали гербарии и другое, то сейчас из-за отсутствия финансирования эта работа прекращается. Большее внимание уделяется просветительской деятельности, я отдаю этому должное внимание, основа музея — научность, которая заложена историческими музеями и тот фонд, которым обладает музей наряду с архивами. Фото: avangard-sk.ru К тому же не все региональные музеи могут позволить себе экспедиционную деятельность. Я очень рада, что мы пока можем себе это позволить. И в последние годы нам стало тяжелее, но мы сейчас активно переключились на грантовую деятельность. Потому что мы понимаем, что у нас есть опыт и коллекции, которые мы могли бы расширять и на их базе имели бы возможность проводить исследования. Мы располагаем 5 отделами научно-исследовательской деятельности и отделом истории, который ведет каталог ссыльных и спецпереселенцев, своим сайтом, где мы размещаем информацию, такой же сайт у нас есть по ВОВ и ветеранам. Фото: ru.advisor.travel Кто занимается научной работой? К нашим исследованиям мы подключаем ученых. Мы занимаемся исследованием грибов и исследуем жизнь многих млекопитающих здесь на территории округа. Казалось бы, незаметная работа, но она очень много дает ученым, которые исследуют экологические проблемы. Я не говорю уже об интересных итогах, которые дают палеонтологические экспедиции. Два места нахождения мест захоронения животных мамонтов и фауны дорогого стоят. И в прошлом году мы нашли место обитания совместно человека и мамонта, провели радиоуглеродные анализы датировкой 10, 5 тысяч лет тому назад. Это те факты, которые призывают к новым экспедициям, изысканиям и открытиям. Фото: depcultura.admhmao.ru. Выставка «Передано НКВД» Какая проблема остается нерешенной? Мы сейчас к 85-летию музея занимаемся разбором нашего архива. Провели выставку «Передано НКВД», которая пользовалась большой популярностью. Там впервые были представлены некоторые экспонаты из наших запасников, которые никогда не представлялись более чем за 80 лет хранения в нашем музее. Один из наиважнейших вопросов — наличие оборудованного фондохранилища. Не все музеи имеют специальное оборудование для депозитарного хранения и хранения массовой археологии. Мы тот регион, где проходит ежегодно очень большое количество именно археологических исследований ежегодно — ежегодно открывается много объектов, проводятся раскопки, и мы получаем 20 тысяч единиц хранения по археологии и, естественно, наше хранилище не безразмерно. Если взять пример с европейского музея, где есть ангарное хранилище без фундамента, — то для наших природных условий это не подходит. У нас есть по этому поводу проект, мы оформили все документы, чтобы получить поддержку на строительство. Этот вопрос касается и музея Якутии, и музея Ямала, где очень развита коммерческая археология. Наши археологи сдают нам коллекции с камеральной обработкой, с хорошей электронной описью. Но количество этого материала просто несопоставимо с тем, что происходит в других музеях. Фото: ugra-news.ru Чем вы привлекательны для посетителей? У нас есть отдел музейных программ, который отдельно работает с посетителями и готовит программы для детей. Несмотря на то, что мы хранилище артефактов, мы проводим детские праздники. Например, на прошлый новый год сделали выставку по мотивам уральских сказок Бажова. Наших детей встречала хозяйка Медной горы. Музей полностью приспособлен, чтобы принимать людей по инклюзивным программам, для людей с ограниченными возможностями. Причем, в таких экспозициях специально представлены предметы, которые можно трогать. С помощью алфавита Брайля люди могут прочитать описания экспоната. Можно посмотреть объемную картину в 3D, можно пощупать фактуры тканей… У нас несколько лет работает студия для детей аутистов, они проходят по выставкам с собачками, им помогают кинологи, волонтеры. Музей открыт и доступен для всех. И еще у нас есть археопарк. Это удивительное место, где представлены бронзовые скульптуры животных именно мамонтовой фауны. Для того чтобы их эффектно представить, пришлось некоторых животных увеличивать в 2,5 раза. Мы нашли эксклюзивный экспонат в Луговском (чуть больше 30 км от Ханты-Мансийска) позвонок мамонта, пробитый орудием человека. Теперь эта уникальная вещь хранится у нас. Фото: ugra-news.ru. Археопарк. Что-то пожелаете своим коллегам? В каждом регионе своя уникальная история, каждый обладает удивительными артефактами и готов об этом рассказать не только жителям своего региона и гостям региона, но и всему миру. И нам бы хотелось пожелать работникам музея быть востребованными. Музеи должны быть популярными и желанными, и это зависит в большей степени от сотрудников музея и от отношения государства к музеям. Политики должны понимать, что музей — это тот институт, который может дать очень много, такая ниточка между прошлым и будущим. Один наш местный поэт в Поволжье написал: «Нам кое-что простит эпоха, отлюбит с нами, отгрустит, но что Россию знаем плохо, то уж наверно не простит». Очень глубоко и четко сказано. А Россия складывается по маленьким частичкам народов, которые ее населяют. Одна финно-угорская языковая группа чего стоит, которая расселена от Скандинавии до Сибири. И описать эту общую картину истории призваны региональные музеи.