В Казани продают виртуальный музей Старо-Татарской слободы

В Казани выставили на продажу мультимедийный музей Старо-Татарской слободы, расположенный на первой линии пешеходной улицы Каюма Насыри. Объявление об этом размещено на сайте бесплатных объявлений. Цена вопроса— 30 миллионов рублей. Сам музей расположен на первом этаже трехэтажного здания и проработал всего год. Здесь можно было ознакомиться и историей татар на тач-скринах, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, поучаствовать в национальном чаепитии с интерактивной бабушкой, покататься на санях в виртуальных очках.