В Таджикистане школьники случайно откопали ценные артефакты

На юго-западе Таджикистана школьники откопали в овраге фрагменты расписных сосудов и сдали их в национальный музей. Оказалось, артефакты относятся к средневековому периоду, сообщает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

Юсуф Саидов обнаружил частицу истории в овраге. Случайно увидел, как из-под земли виднеется рисунок, начал копать глину. Потихоньку земля показала ему фрагменты керамической посуды. Находку сразу решил сдать в музей.

«Даже сейчас можно найти кусочки тарелок. Я подумал, это важно, позвал друзей на помощь и повез в музей. Там сказал, что денег не надо, но в музее все равно решили нас наградить и дали грамоты», — говорит семиклассник.

Юсуф и его приятели теперь в своем селении герои, гордость для родственников — пример для других.

«Многие ребята бегают, играют в этом овраге, но никто даже не задумывался, что под ногами такие вещи находятся. А теперь каждый хочет найти что-нибудь ценное для музея», — говорит житель района Рудаки Сунатулло Худоеров.

В музее выяснили, что найденные предметы относятся к Х веку, периоду расцвета Саманидского государства. На реставрацию отправили переносные очажки, на которые ставили казан для приготовления пищи.

«Интересно, что этот орнамент доисламский, он связан и с зороастризмом, и другими религиями. И в исламское время тоже продолжает сохраняться уже не в религиозном значении, а как орнамент. Эта находка показывает преемственность традиций», — говорит заведующий отделом археологии и нумизматики Национального музея республики Давлатхуджа Доуди.

В скором времени очажки займут свое место среди других экспонатов. Школьники, которые нашли артефакты, смогут смотреть на них столько, сколько захотят. Им разрешили посещать экспозиции бесплатно.

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