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В Испании открыли необычный музей мумий
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В Испании открыли необычный музей мумий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В испанском муниципалитете Кинто в здании церкви Асунсьон открылась необычная экспозиция — музей естественных мумий, сообщает Euromag.
Все мумии были обнаружены прямо там же, при раскопках церкви, и сохранились они естественным путем, без вмешательства человека.
Церковь Асунсьон сама по себе является историко-культурным памятником, а последние три года здесь обустраивался новый музей. Помимо мумий на выставке демонстрируются хорошо сохранившиеся в тех же могилах находки: одежда, обувь, украшения и другие предметы.
В 2011 году во время археологических раскопок в Кинто под церковью обнаружили больше тысячи человеческих останков, которые были захоронены в XVIII — XIX веках. 15 из них по непонятным причинам мумифицировались. Специалисты связывают это с условиями почвы и стабильным температурным режимом в Кинто на протяжении всего года.
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