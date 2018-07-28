В Ессентукском музее открылась выставка адыгских артефактов

Выставка адыгских артефактов, среди которых оружие, украшения, предметы быта адыгов (черкесов), открылась в Ессентукском историко-краеведческом музее.

«В первую очередь, мы решили показать адыгские оборонительные доспехи, — рассказывает замдиректора музея Нальмес Шовгенова. — Они состояли из шлема, кольчуги, налокотников и перчаток. Высокий конический железный шлем клепали из двух половин. Он был украшен несколькими накладными серебряными или железными пластинами с гравировкой, чернью или позолотой. Также оружие украшали орнаментом. Кстати, именно по этому орнаменту, завиткам в форме запятой, можно опознать черкесский шлем. А в кольчуге могло быть до 25 тысяч колец».

На выставке можно узнать об интересных адыгских обычаях.

Например, о том, что невеста обязана была прийти на свадьбу, надев на себя серебряный пояс. Нюанс заключался в том, что пояс был определённого размера, поэтому девушкам, которые не могли на себе его затянуть, приходилось садиться на диету.

Черкешенки носили шикарную одежду, сшитую из бархата и шёлка и щедро украшенную знаменитым золотым адыгским шитьём. Адыгских женщин в Cредние века считали законодателями мод на Северном Кавказе. Очень ценилось домотканое адыгское сукно.

На выставке можно увидеть и знаменитые адыгские столики. В древности их было много в каждом доме, потому что существовал обычай — новое блюдо вносили на новом столике.

Также у адыгов были замечательные кузнецы. Посуду изготавливали из серебра и меди и нередко украшали её искусным орнаментом.