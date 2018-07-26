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В День крещения Руси в Митине откроется выставка духовной литературы
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В День крещения Руси в Митине откроется выставка духовной литературы 

Префектура СЗАО города Москвы 26 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» в субботу, 28 июля, в 15.00 состоится открытие однодневной выставки духовной литературы «Незримый разговор души». Экспозиция будет посвящена празднику 1030-летия крещения Руси. Об этом сообщила менеджер по культурно-социальной работе КЦ «Митино» Елизавета Воробьева.
— На выставке будут представлены книги о православии, религиозной философии, в том числе несколько дореволюционных изданий, — пояснила Елизавета Воробьева. — Также гости услышат лекцию, рассказывающую о святом равноапостольном князе Владимире, крестившем Русь.
Выставка и лекция пройдут по адресу: улица Митинская, дом 17, корпус 4. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.
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