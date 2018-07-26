В День крещения Руси в Митине откроется выставка духовной литературы

В Культурном центре «Митино» в субботу, 28 июля, в 15.00 состоится открытие однодневной выставки духовной литературы «Незримый разговор души». Экспозиция будет посвящена празднику 1030-летия крещения Руси. Об этом сообщила менеджер по культурно-социальной работе КЦ «Митино» Елизавета Воробьева.

— На выставке будут представлены книги о православии, религиозной философии, в том числе несколько дореволюционных изданий, — пояснила Елизавета Воробьева. — Также гости услышат лекцию, рассказывающую о святом равноапостольном князе Владимире, крестившем Русь.

Выставка и лекция пройдут по адресу: улица Митинская, дом 17, корпус 4. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.