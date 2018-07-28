AFP: одну из последних крымских картин Коровина продали во Франции за €560 тыс.

ПАРИЖ, 28 июля. / ТАСС /. Картина «Веранда» кисти знаменитого русского живописца Константина Коровина , написанная им в 1922 году в Крыму незадолго до эмиграции, продана в субботу на аукционе во Франции за €560 тыс. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Торги проходили в нормандском городе Вернон. Оценочная стоимость лота составляла €50 тыс. — 80 тыс., однако в итоге картина была продана почти в десять раз дороже — за €560 тыс., включая комиссионные. Полотно выкупил российский коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. «Цена объясняется ее редкостью», — пояснил эксперт аукционной службы Interencheres Иван Бирр.

По его словам, полотно стало для искусствоведов «подлинной находкой французской провинции». «Речь идет об одной из последних картин Коровина, написанных в Крыму до его эмиграции в Париж. Его творчество в дальнейшем изменится, чтобы он мог материально помогать своей семье», — указал эксперт.

Картина «Веранда» завершает цикл импрессионистских полотен, начатый Коровиным в 1910-х годах в крымском Гурзуфе. На полотне запечатлены фигуры двух человек, сидящих на веранде дачного дома, залитой летним солнечным светом. С 1925 года работа хранилась в частных собраниях во Франции. «Это одна из последних больших работ Коровина, созданных в России. На ней запечатлена Россия мечты, которая выживает через искусство, несмотря на все потрясения истории», — отметил Бирр.

Константин Коровин (1861-1939) — один из выдающихся русских живописцев рубежа XIX и XX веков. Значительную часть его творчества составляют пейзажи и натюрморты, многие из его работ хранятся в Русском музее. Кроме того, с начала 1900-х годов он также активно работал в театре, создавая эскизы для костюмов и декорации к спектаклям. Еще живя в России, Коровин часто посещал Париж и испытал сильное влияние французских импрессионистов, особенно проявившееся в его городских пейзажах.