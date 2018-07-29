Картина Коровина «Веранда» продана на аукционе в 10 раз дороже начальной цены 

Картина знаменитого русского художника XIX—XX веков Константина Коровина «Веранда» продана на аукционе во Франции за 560 тысяч евро. Начальная стоимость лота составляла от 50 до 80 тысяч евро, однако в итоге российский коллекционер заплатил за нее в 10 раз больше. Имя ценителя живописи не называется.
Как сообщает ТАСС, такая высокая цена объясняется редкостью картины. Это одна из последних работ, написанных художником в Крыму перед самой эмиграцией, и одна из последних импрессионистских работ — позже Коровин вынужден был сменить стиль, чтобы кормить семью.
Источник: magazine.interencheres.com — Это одна из последних больших работ Коровина, созданных в России. На ней запечатлена Россия мечты, которая выживает через искусство, несмотря на все потрясения истории, — цитирует агентство эксперта аукционной службы Interencheres Ивана Бирра.
Живописец уехал во Францию в 1923 году в возрасте 62 лет, там и умер в 1939 году. Похоронен Коровин на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
Ранее Пятый канал рассказывал, как полицейские обнаружили на парковке в Санкт-Петербурге объемную композицию «Красный архитектон» с подписью Каземира Малевича.