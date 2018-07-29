На Урале нашли древнюю картинную галерею

На Урале во время археологических раскопок был обнаружен тайник художника. Рисунки были тщательно завалены каменными глыбами, сообщает Indicator.Ru.

Скрытую картинную галерею увидели студенты исторического факультета. Будущие специалисты исследовали Капову пещеру в заповеднике «Шульганташ».

Рисунки древнего художника сделаны охрой на камнях. Творец спрятал их в расщелине пещеры. «Кладка» была обнаружена в том месте, где ранее находили наскальные рисунки, относящиеся к Ледниковому периоду. Вероятно, и камни с рисунками принадлежат к указанному периоду.

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