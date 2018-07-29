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После концерта Massive Attack в Киеве появились граффити Бэнкси
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После концерта Massive Attack в Киеве появились граффити Бэнкси 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Киеве сразу после концерта музыкальной группы Massive Attack появились граффити, подписанные известным стрит-арт художником Бэнкси. Фотографии рисунков публикуют в соцсетях жители города.
На одном из изображений мужчина бросает логотип Facebook. На других — орел с пистолетами бензозаправки вместо голов и крыса под зонтом. Рисунки нашли на улице Жилянской и на заправке на улице Набережно-Крещатицкая.
Личность художника Бэнкси до сих пор не установлена. В 2016 году британский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки художника появлялись в местах гастролей Massive Attack. По его мнению, Бэнкси — один из основателей и участников группы Роберт Дель Ная.
Ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета опубликовали исследование, в котором назвали известным граффитистом выпускника публичной школы в Бристоле Робина Каннингема. Эта версия считается наиболее вероятной.
Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 90-х. Его работы оцениваются в миллионы долларов, фирменный стиль художника — использование трафаретов.
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