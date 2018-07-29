Куда сходить в Уфе 29 июля: афиша выходного дня

ГорОбзор.ру составил список наиболее интересных событий в Уфе, которые состоятся в это воскресенье, 29 июля.

«Открытый микрофон», концерт

На Площади двух фонтанов любой творческий человек сможет проявить себя, ведь здесь по вторникам проходит так называемый концерт в формате свободного микрофона. Абсолютно каждый участник открытого микрофона получает возможность исполнить свои песни или известные хиты, сыграть на каких-либо музыкальных инструментах, прочесть стихи или станцевать. Площадь двух фонтанов всегда тепло принимает таланты.

Место проведения: Площадь двух фонтанов

Начало: 19:00 Стоимость: вход свободный

«Призрачные воспоминания», выставка

Для поклонников ужасов и мистики. Выставка жутких портретов, на которой каждый окунется в собственный страх и прочувствует на себе историю семейного проклятия. Неформатная хоррор-выставка мистических портретов — это единственная в России крупнейшая частная коллекция меняющихся портретов фотохудожника Эдварда Аллена. Представленные в экспозиции работы сделаны вручную в технике стереоварио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Портреты открывают мир иного восприятия реальности. Под разным углом зрения посетитель увидит, как меняется облик человека. Работы Эдварда Аллена на протяжении последнего десятилетия пугают людей по всему миру. Он приобретает викторианские портреты на различных стоках, а затем вручную при помощи сферических микролинз создает из них страшные стереокартинки. Зритель сначала видит милые лица, но при наклоне головы они превращаются в упырей и вурдалаков. Исчезнувшие девочки снова качаются на своих лошадках в детской комнате, а на лестницах появляются призрачные женские фигуры. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Из надписей можно узнать, что старуха Хейзел до сих пор бродит по лесной чаще, а дядюшка Эймон никогда не был особо разговорчив, пока его сестра Мэгги не вырвала ему челюсть. Вообще, в этом семействе все друг друга разными способами поубивали и покусали, навеки оставшись между миром живых и мертвых. В звучащей на выставке музыке посетители узнают саундтреки к самым страшным фильмам. На выставке представлено 39 мистических портретов.

Место проведения: ЦСИ «Облака»

Начало: 10:00 Стоимость: 100-200 рублей

«Самскара», выставка-лекция

Знаменитый цифровой художник Андроид Джонс представляет шоу «Самскара» — потрясающее визуальное путешествие в Сознание. Двухмерной графике Джонса была добавлена глубина, и в сочетании с сакральной геометрией появился калейдоскоп невиданных ранее образов. Саундтрек написан постоянным соавтором Джонса — Типпером. «Это как побывать внутри моих картин» — говорит Андроид Джонс, — «Ты не смотришь на картину через окно, а словно становишься ее частью, ты главный герой в ней, и она происходит вокруг тебя».

Место проведения: Уфимский планетарий

Начало: 18.00 Стоимость: 200-250 рублей

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook