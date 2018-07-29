Превращаемся в Нью-Йорк: в Екатеринбурге построили небоскрёб, похожий на дом-утюг на Манхэттене

В Екатеринбурге заканчивают строить небоскрёб «Тринити», который с определённого ракурса очень похож на знаменитый Флэтайрон-билдинг (здание-утюг) в Нью-Йорке на Манхэттене.

Flatiron Building построили в июне 1902 года, в тот момент он стал одним из самых высоких зданий в Нью-Йорке. В нём расположены офисы и магазины, но в планах у владельцев — сделать там дорогой отель.

Посмотрите сами, как похожи эти две высотки.

Художница из Екатеринбурга Юлия недавно тоже соединила в своей картине Екатеринбург и Нью-Йорк. Посмотреть её работу можно здесь.