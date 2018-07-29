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10 шедевральных марин Айвазовского
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10 шедевральных марин Айвазовского 

News.ru 7 минут назад
Фото: News.ru
За свою жизнь Иван Айвазовский — крупнейший маринист в русской живописи XIX века — написал около 6 тысяч картин. Впрочем, исследователи его творчества всерьёз рассуждают о 20 тысячах. Проживший 82 года художник много путешествовал, поэтому часто включал в морские пейзажи изображения известных архитектурных сооружений.
Вообще, великого мастера не раз обвиняли в самокопировании: якобы композиционная схема повторяется из работы в работу (линия горизонта на одном месте, источник света смещён в правую треть картины, судно обычно в левой трети и прочие придирки). В любом случае оспаривать гениальность творца просто глупо. А ведь Айвазовский не писал картин с натуры, он восстанавливал их по памяти, с помощью схематичных рисунков. А ещё — всегда был верен романтизму.
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