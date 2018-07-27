Бесплатный вход на выставку боевой техники в День ВМФ

Студенты, многодетные семьи и курсанты военных вузов Российской Федерации смогут бесплатно посетить выставку боевой техники в Музее Победы, в день Военно-Морского Флота.

Как сообщает пресс-служба музея, среди экспонатов на выставке будут представлены: 305-мм морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок «Л-3» и «Щ-307», а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис. Подобные катера участвовали в боях на Балтике на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

Отметим, что в 2018 году День ВМФ отмечается 29 июля.

Фото © пресс-служба Музея Победы

Текст © Дарья Миллер/ Москва меняется

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