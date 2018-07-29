Незрячие омичи получат возможность прикоснуться к иконе

Инклюзивная выставка резной иконы для незрячих и слабовидящих «Прикосновенный образ» откроется 4 августа в Омской крепости. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социального развития Омской области.

Резные иконы с изображениями сибирских святых созданы омскими художниками мастерской Павла Минина. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. В экспозиции будут представлены семь резных икон с сибирскими святыми: шестьикон с 12 святыми от каждого субъекта Сибирского федерального округа и одна икона — покровительница всей Сибири Абалакская Богородица. Со всех икон были сняты пластиковые копии для индивидуального тактильного осмотра.