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В ЮЗАО пройдет выставка, посвященная Крещению Руси
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В ЮЗАО пройдет выставка, посвященная Крещению Руси 

Каховка 26 июля 2018
Фото: Каховка
27 и 28 числа в галерее «Нагорная» по адресу: улица Ремизова, дом 10 пройдет выставка, посвященная Дню Крещения Руси. В этом году исполняется 1030 лет с того момента, когда князь Владимир обратил свой народ в Православие. Произошло это в 988 году. За точную дату праздника принято считать 28 июля — день памяти равноапостольного князя Владимира.
Основное празднование Крещения Руси в Москве пройдет на Соборной площади. Там будет совершена Литургия, молебен Святому Равноапостольному Князю Владимиру и начнется крестный ход к его памятнику на Боровицкой площади. На днях Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который возглавит празднование, отметил, что надеется на возобновление традиции празднования Дня Крещения Руси в Киеве через несколько лет.
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