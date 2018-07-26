В ЮЗАО пройдет выставка, посвященная Крещению Руси

27 и 28 числа в галерее «Нагорная» по адресу: улица Ремизова, дом 10 пройдет выставка, посвященная Дню Крещения Руси. В этом году исполняется 1030 лет с того момента, когда князь Владимир обратил свой народ в Православие. Произошло это в 988 году. За точную дату праздника принято считать 28 июля — день памяти равноапостольного князя Владимира.