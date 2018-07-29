Такая разная Венеция на выставке живописи в Пушкинском музее в Москве

Однако в начале экспозиции нас ожидает встреча с фламандским художником Якобом ван де Керкховеном (1636/37-1712), прозванным Джакомо да Кастелло. Именно он, признанный мастер натюрморта, познакомил венецианцев с несвойственным им жанром. Натюрморты Джакомо да Кастелло удивительно вкусны, наглядны, ощущаемы и натуралистичны. В Венеции, куда художник переселился из своего родного Антверпена, его карьера удалась — он стал придворным живописцем венецианского дожа, почив в этом городе в 1712 году.

Путешествие по Венеции продолжает знаменитая «ведута» — городской пейзаж, часто совмещающий реалистичное воспроизведение города и фантазию. Родоначальником данного жанра стал художник Лука Карлеварис, он мало известен в России. Лука Карлеварис (1663-1730) считается признанным мастером венецианской ведуты. В своих произведениях, офортах, художник с особой тщательностью выписывал изображаемое. От точности его глаза и манеры исполнения не ускользал ни один элемент, будь то дворцы, церкви, храмы, часовни, городские площади, переулки и улочки. Творческое наследие Луки Карлевариса немногочисленно, около 150 произведений (офорты, каприччио, пейзажи, фрески), но среди его учеников значится имя Антонио Канале (по прозвищу Каналетто).

Другой изобразил Венецию Франческо Гварди (1712-1793). Если на картинах Каналетто город предстаёт праздничным, весёлым и роскошным, то в произведениях Гварди мы видим фантазийную, придуманную Венецию, где вымысел причудливо сплетается с реальностью. К слову сказать, Франческо Гварди долгое время, при жизни, оставался в тени своих знаменитых братьев по перу в ведуте. Лишь только в начале ХХ-го века, с приходом импрессионизма, творчество художника было оценено по достоинству.

Какая же Венеция без карнавала, масок, похождений повесы Казановы, тайных свиданий, иронии, юмора, насмешек! Всё это отобразил в своих работах Пьетро Лонги (1702-1785). Совершеннейшие бытовые сценки, зарисовки стали главными событиями произведений художника. Городкие гуляния, карнавалы, игры художник изображал с неизменной иронией. Вот в праздном безделье играют в горшок: игроки с завязанными глазами должны разбить глиняный сосуд со сладостями (популярная игра в Венеции в период окончания карнавала), рядом соседствует сценка привоза слона, собственноручно подписанная самим художником: «ДОПОДЛИННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ / СЛОНА / ПРИВЕЗЕННОГО В ВЕНЕЦИЮ / В ГОД 1774 / ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУКИ / ПЬЕТРО ЛОНГИ / ПО ЗАКАЗУ Н. Д. МАРИНА САГРЕДО ПИЗАНИ». «Диво дивное! Чудо чудное!», — будто бы говорят рядом стоящие гости и зрители в масках.

И, конечно, ни один венецианский мастер живописных дел (впрочем, как и любой художник-итальянец, или просто живший в Италии) не обойдёт вниманием религиозную составляющую, будь то мифологические или христианские сюжеты. Таков, например, Луи Дориньи, француз по рождению, но много лет проживший и работавший в Италии. Рим, Умбрия, Марка, Венеция и, наконец, Верона — он стал настоящим итальянцем. Он стал мастером фресок, которыми не раз расписывал палаццо Италии. Его «Андромеда», вероятно, выгодно отражалась на фоне мощного архитектурного зала дворца. Героиня, безвинно осуждённая на погибель, прикованная к скале, изящным мановением руки подхватывает ткань, словно стремясь закутаться от грозного и ужасного чудовища, притаившегося у её ног.

А вот шедевр Джованни Баттиста Питтони (1687-1767) «Диана и нимфы». Чувственность так и пронизывает всю картину! Богиню охоты окружают многочисленные нимфы, оберегающие свою госпожу во время купания от тайного и плотского любопытства Актеона (согласно мифу он получил суровое наказание за столь бесцеремонное поведение — Актеон был растерзан собственными собаками).

Обратим наши взоры на полотно Франческо Дзуньо (1709-1787) «Святая Цецилия», изобразившую римлянку, девушку аристократического рода, одну из первых христианок, подвергшуюся гонениям. Святая Цецилия стала покровительницей музыки и музыкантов (недаром её атрибут — орган). Венчает же наш рассказ шедевр Джандоменико Тьеполо (1727-1804) «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Центром изображаемого, главной темой, стала сама фигура Иоанна Крестителя . Святой полностью и безоговорочно принимает то, что неминуемо должно произойти. Весь его облик светится, в то время как темные краски покрывают лица и фигуры его палачей.

Мифы и легенды, жития святых и арки мостов, красочность в изображаемом и игра света и тени, это — Италия, любимая всеми и каждым. Так совершим же по ней путешествие!