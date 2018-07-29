Мир ему покорился: «певец моря» Айвазовский

Евгений Бондаренко , автор серии фильмов о полуострове «Все о Крыме»

Когда в июле 1880-го впервые открывали галерею Айвазовского , желающих увидеть его знаменитые морские пейзажи было, пожалуй, не меньше, чем в наши дни. Правда, тогда это были в основном не туристы, а горожане, для которых Иван Константинович был не просто художником, а близким, можно сказать, родным человеком — щедрым меценатом и бескорыстным покровителем, патриотом и гордостью Феодосии.

Празднование 200-летия художника Ивана Айвазовского в Крыму

Еще мальчишкой будущий знаменитый художник любил рисовать. Семья жила небогато и маленькому Ованесу — именно таким было его настоящее имя — все время не хватало бумаги. Не в силах преодолеть тягу к живописи, он рисовал углем на стенах домов.

Однажды рисующего что-то мальчика заметил феодосийский архитектор Яков Кох. Подойдя ближе, он увидел солдата, старательно начертанного углем. Его удивила тщательная прорисовка всех деталей и мастерство, с каким были выведены подробности амуниции и сохранены пропорции фигуры. Эта случайная встреча предопределила судьбу художника. Познакомившись с семьей Айвазовского и увидев его рисунки, Кох понял, что это не просто увлечение, а самый настоящий талант, который надо развивать и поощрять.

Решив помочь Ованесу, архитектор принес ему бумагу, карандаши и краски, не забыв рассказать о юном даровании городскому начальнику Александру Казначееву , дети которого брали уроки у Коха.

Алексей Тыранов «Портрет Ивана Айвазовского»

Ознакомившись с работами начинающего живописца, градоначальник предложил его родителям совершенствовать мастерство Ованеса вместе со своими детьми, причем, бесплатно. Мог ли мечтать о таком подарке для своего сына Геворг Айвазян? Он был счастлив и благодарен Казначееву за столь щедрое предложение.

В 13 лет Ованес, отучившись в уездном училище, приезжает в Симферополь и поступает в гимназию. В этом ему вновь помогает Казначеев, ставший к тому времени главой Таврической губернии.

Обучаясь в гимназии, мальчик постоянно совершенствует свое мастерство: пишет пейзажи с натуры, делает копии рисунков и гравюр известных авторов, пробует разные стили, постепенно вырабатывая свой. Уже тогда его имя стало известно в Симферополе и о нем заговорили, как о талантливом художнике.

В дальнейшем судьба еще не раз была благосклонна к юноше, посылая ему людей, неравнодушных к творчеству и таланту. После гимназии юношу, уже под именем Ивана Айвазовского, принимают на казенный счет в Санкт-Петербургскую императорскую академию художеств. В этом ему помогла Наталья Нарышкина , супруга бывшего Таврического губернатора Дмитрия Нарышкина

Петербург открыл живописцу новые горизонты для творчества. Он был покорен красотой города, его масштабами и величием. Вместе с тем, путешествуя по окраинам столицы, он видит, как местные пейзажи отличаются от родных крымских и с удовольствием запечатлевает их. Так, в 1835 году появляются два полотна: «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над морем», за что 18-летний ученик получает серебряную медаль.

Показ выставки «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения»

Воодушевленный успехом, Айвазовский продолжает работать, и уже через год пять его новых картин появляются на выставке академии художеств, получив впоследствии хорошие отзывы критиков, а самому автору даже вручают награду от императора Николая I.

После этого имя Айвазовского все чаще звучит в светском обществе, его узнают и называют талантом. Художника приглашают на творческие встречи, где он знакомится с Брюлловым, Венециановым, Глинкой.

Вскоре молодой живописец стал настолько популярным, а картины его имели такой успех, что сам император соизволил приобрести у него шесть полотен, заплатив шесть тысяч рублей — немалые деньги по тем временам! Айвазовский стал получать множество заказов, обеспечивших его работой на месяцы вперед. Первые деньги за свои картины он сразу отправляет домой, зная, как тяжело отцу содержать семью.

В конце концов, ученый совет академии сокращает срок обучения живописца на два года и выпускает его досрочно с золотой медалью. Художник отправляется в Крым с заданием написать серию пейзажей востока полуострова. В Феодосию он приезжает уже знаменитым.

Затем Айвазовский на одном из кораблей российского флота уходит к берегам Кавказа, где знакомится с легендарными адмиралами Лазаревым, Корниловым, Нахимовым. Здесь художник делает первые наброски к будущим полотнам из серии батальной живописи. После возвращения он сразу пишет картину «Десант отряда в долине Субаши», которую вскоре покупает император, пожелавший, чтобы Айвазовский и впредь отражал подвиги российского флота в своих сюжетах.

Картина И. К. Айвазовского «Смотр Черноморского флота в 1849 году»

В 1839 году в возрасте 22 лет Айвазовский получает аттестат об окончании академии художеств, а заодно и титул дворянина.

Весной следующего года его направляют в Италию для изучения европейского искусства. «Я видел творения Рафаэля и Микеланджело, видел Колизей, церковь Петра и Павла… Смотря на произведения гениев и громады — чувствуешь свое ничтожество! Здесь — день стоит года. Я, как пчела, сосу мед из цветника, чтобы принести благодарную дань матушке России», — восторженно пишет он, находясь в Риме. Здесь же создает 13 картин, имевших огромный успех, получив за свою работу золотую медаль Парижской академии художеств.

Галерея Айвазовского в Феодосии

Картину «Хаос» решает приобрести папа Григорий XVI для галереи Ватикана, однако Айвазовский отказывается от денег и дарит полотно, за что получает очередную золотую медаль.

О живописце, его картинах и выставках появляются хвалебные очерки в европейской прессе. Он становится членом сразу нескольких художественных академий, а слава о нем идет уже по всему свету.

В дальнейшем Айвазовский путешествует по странам Европы, работает над пейзажами на открытом воздухе, еще больше — в мастерской, постоянно импровизируя: «Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немыслимо с натуры… Художник должен запоминать их» — пишет он позже в автобиографии.

Спустя пять лет Айвазовский возвращается в Россию.

Несмотря на успехи, слава не вскружила ему голову, он помнил, как жила его семья, знал, что такое бедность, не забыл, как помогали ему разные люди на пути к мировому признанию.

Приехав в Феодосию, он уже сам помогает юным дарованиям, занимается благотворительностью, способствует открытию школы искусств. Всем сердцем любил художник родной город. Он оставил ему не только свой дом и картинную галерею, при участии мариниста были построены библиотека, концертный зал, армянское училище, фонтан, здание музея древностей, железная дорога, реконструирован порт и налажено водоснабжение.

Фонтан Айвазовского в Феодосии

Умер Иван Константинович в 1990 году, у мольберта, с кистью в руках, создавая очередной шедевр.

"Море — это моя жизнь", — говорил он. Каждая его картина, словно икона, посвященная одному из самых великих творений природы. Художник написал около 6000 картин, занимающих сегодня самые почетные места в знаменитых музеях и частных коллекциях. Выставки полотен Айвазовского неизменно вызывают ажиотаж, где бы они ни открывались. Память о живописце жива как на его родине, так и во всем мире. Трудно выразить словами более полный итог его жизни, чем лаконичная надпись на могиле художника: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».

Могила Ивана Айвазовского в Феодосии