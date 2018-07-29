Выставка к 15-летию творческой деятельности танцора Владимира Шклярова открылась во Владивостоке 

Она продлится до конца 2018 года.
Сегодня, 29 июля, премьер балетной труппы Мариинского театра Владимир Шкляров вышел на Приморскую сцену в роли Принца в балете Сергея Прокофьева «Золушка» в хореографии Алексея Ратманского.
Владимир Шкляров
Накануне спектакля он провел открытую творческую встречу со зрителями, обсудил свои планы на будущее, а также рассказал о своём пути в театре. Также на встрече он поблагодарил жителей Владивостока за гостеприимство и отметил, что очень рад возвращаться в этот город снова.
В честь 15-летия творческой деятельности Владимира Шклярова на 5-м этаже в фойе Приморской сцены Мариинского театра до конца года можно увидеть выставку фотографий артиста в его различных «коронных» ролях.