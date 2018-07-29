Выставка к 15-летию творческой деятельности танцора Владимира Шклярова открылась во Владивостоке

Она продлится до конца 2018 года.

Владимир Шкляров

Накануне спектакля он провел открытую творческую встречу со зрителями, обсудил свои планы на будущее, а также рассказал о своём пути в театре. Также на встрече он поблагодарил жителей Владивостока за гостеприимство и отметил, что очень рад возвращаться в этот город снова.

В честь 15-летия творческой деятельности Владимира Шклярова на 5-м этаже в фойе Приморской сцены Мариинского театра до конца года можно увидеть выставку фотографий артиста в его различных «коронных» ролях.