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Главная швейцарская часовая выставка останется без крупнейшего участника
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Главная швейцарская часовая выставка останется без крупнейшего участника 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Lenta.ru
Крупнейший участник швейцарской ежегодной ювелирно-часовой выставки BaselWorld компания Swatch Group планирует покинуть площадку в следующем году. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает издание SJX Watches.
Исполнительный директор Swatch Group Ник Хайек (Nick Hayek) пояснил, что BaselWorld больше не является актуальной и полезной для компании, так как часовой бизнес стал «более прозрачным, более быстрым и более спонтанным».
Как отмечает SJX Watches, Swatch Group, в которую входят 18 брендов, в том числе Omega, Longines и Tissot, имеет наибольший бюджет среди всех других участников выставки. Таким образом, уход компании станет серьезным ударом для BaselWorld, пишет издание.
В 2018 году число участников выставки уже сократилось вдвое, до 650. При этом большинство жалоб связано с высокими затратами на участие в ярмарке и плохой инфраструктурой мероприятия. В то же время, уточняет SJX Watches, ни один из других крупных участников, таких как Rolex, Chopard или LVMH, пока не объявлял о желании прекратить сотрудничество с BaselWorld.
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