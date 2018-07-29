«Архстояние-2018». На территории заповедника прошел 13-й Международный фестиваль ландшафтных объектов

Его создатель и главный вдохновитель московский художник Николай Полисский уже много лет два раза в год удивляет горожан своим творчеством.

В заповеднике «Никола-Ленивец» под девизом «Со-здание» прошел 13-й фестиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние-2018».

Его создатель и главный вдохновитель московский художник Николай Полисский уже много лет два раза в год удивляет горожан своим творчеством. Некоторое время назад он стал обладателем небольшого дома на берегу реки Угры — как раз там, где, по преданию было великое «стояние» между воинами Золотой Орды и русичами. Татаро-монголы постояли и ушли, так и не решившись напасть. В начале 2000-х Николай сделал шутливую инсталляцию — вместе с коренными жителями Николы-Ленивца было вылеплено из снега 250 снеговиков. Получилось целое поле. Так родилась идея фестиваля.

С 2006 года вместе с друзьями-архитекторами Николай Полисский проводит его два раза в год — летом и зимой. Архитекторы из разных стран приезжают в Никола-Ленивец, и с помощью местных жителей и из местных материалов создают архитектурные арт-объекты.

Сам Николай по-прежнему живет в Никола-Ленивце, но уже давно не управляет фестивалем.

— Я сейчас работаю в Якутии. Будем вместе с моими помощниками из Никола-Ленивца делать 90 вот таких красивых коней, — поделился скульптор, указывая на огромного коня, сплетенного из лозы. — Мне хотелось бы больше созидания, а не просто слов. Как человеку уже немолодому, мне кажется, что фестиваль переживает новый этап, но мне не хватает философии. Еще давно мы с Сашей Пановым придумали два термина — «со-здание» и «со-творение». Саша Бродский наполовину художник, а вторая половина — архитектор. И мне хотелось бы культивировать именно такие вещи. Но должно быть еще и «со-творение» — и надеюсь встретить именно таких людей. Пока их нет. И очень трудно найти новые проекты — это дело времени. В планах у меня создание новой скульптуры — Угруанского собора. Есть Руанский, а вот на Угре — нет. Какой будет эта постройка, я еще не знаю.