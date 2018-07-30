Пришлось разобрать окно: как перевозили статуи в новое помещение Музея изобразительных искусств

Продолжается переезд Калининградского музея изобразительных искусств из помещения на Московском проспекте в здание бывшей Кёнигсбергской биржи, известное как ДКМ. В понедельник, 30 июля, перевозили статуи. Особенно массивные скульптуры пришлось загружать через окно — для этого разобрали часть рамы. Процесс транспортировки — в фоторепортаже «Клопс».

Переезд Калининградского музея изобразительных искусств начался этим летом. 6 июля на здании бывшей биржи установили стационарную вывеску с названием учреждения. Руководство музея намерено вернуть зданию исторический облик и возродить традиции, которые существовали в нём в начале ХХ века. О нынешнем состоянии здания и планах музея на будущее читайте в материале «Клопс».