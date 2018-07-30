Ещё
Пришлось разобрать окно: как перевозили статуи в новое помещение Музея изобразительных искусств
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Пришлось разобрать окно: как перевозили статуи в новое помещение Музея изобразительных искусств 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Продолжается переезд Калининградского музея изобразительных искусств из помещения на Московском проспекте в здание бывшей Кёнигсбергской биржи, известное как ДКМ. В понедельник, 30 июля, перевозили статуи. Особенно массивные скульптуры пришлось загружать через окно — для этого разобрали часть рамы. Процесс транспортировки — в фоторепортаже «Клопс».
Переезд Калининградского музея изобразительных искусств начался этим летом. 6 июля на здании бывшей биржи установили стационарную вывеску с названием учреждения. Руководство музея намерено вернуть зданию исторический облик и возродить традиции, которые существовали в нём в начале ХХ века. О нынешнем состоянии здания и планах музея на будущее читайте в материале «Клопс».
Клопс.Ru: последние новости
Администрация Советска отменила постановление о ликвидации городского Музея истории Калининградцам покажут старинные шарманки, фонографы и патефоны График работы поющего фонтана в Калининграде утвердят не ранее чем через месяц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов4
Самые страшные фильмы1
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры3
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение