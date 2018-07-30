Куда сходить в Омске 30, 31 июля и 1, 2 августа

В Омск нагрянула непогода, в каком теплом и уютном местечке можно отлично провести время с друзьями или второй половинкой, узнаете из афиши «Пульс Live».

30 июля, понедельник

Сделайте себе шикарный подарок: посетите консультационно-оздоровительной центр «Ом Шанти», специалисты которого предлагают spa-программы: шоколадное и водорослевое обертывания, потрясающие массажи, а также «улётные» аюрведические и другие релаксирующие процедуры. Адрес «Ом Шанти»: ул. Красный Путь, 145. Тел. : 50-50-34.

В музее им. М. А. Врубеля (Генерал-губернаторский дворец, ул. Ленина, 23) открылась фотовыставка из собрания Нового зоологического музея Санкт-Петербурга «Материнство в дикой природе». На вопрос «Есть ли у животных чувства?» помогут ответить работы ведущих фотографов-анималистов России и зарубежья. Звери, не умеющие позировать, трогательны и естественны в своей среде. Вы увидите множество сюжетов, показывающих материнство во всех его проявлениях: игра, самоотверженность, обучение, любовь, защита, терпение.

В Омском музее им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3, Врубелевский корпус) проходит финисаж выставки «Весна. Воздух свободы». Она является частью социально-культурного проекта «Old school. Народный куратор», победителя грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года Благотворительного фонда В. Потанина . Проект был создан в духе культуры участия и продолжил идеи Года волонтера в России.

В 17.00 в изобразительном музее им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3) состоится открытие выставки Георгия Катилло-Ратмирова «Наблюдая жизнь. Графика 1970–2000-х годов». Персональная выставка, приуроченная к юбилею автора — в 2017 году ему исполнилось 80, — представляет графические произведения художника: эстампы, гуаши и рисунки 1970–2000-х годов из собрания Омского музея им. Врубеля и из мастерской автора.

31 июля, вторник

В 17:00 в историческом парке «Россия — моя история» открывается персональная выставка омского художника Сергея Сочивко. Более 30 ярких, живых, написанных с юмором, работ, а также около 80 экспонатов из Музея городского быта будут экспонироваться до 15 сентября. В экспозиции представлены 32 работы, на которых изображены панорамы старого Омска и сцены из жизни горожан с многообразием типажей и характеров. Автор создаёт особый, «многонаселённый», «карнавальный» мир с обилием мелких и хорошо проработанных деталей, наполняя свои работы ярким цветом и изрядной долей юмора.

В 18:30 в «Пятом театре» состоится премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Не всё коту масленица». Пьеса богата острохарактерными ролями. Артисты Пятого театра расскажут поучительную историю о том, как богатый купец Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии. Девушке предстоит сделать непростой выбор жениха: станет им богатый старик или же молодой приказчик, который еще не может обеспечить ни себя, ни молодую семью. А мать Агнии вдова Круглова должна решить, чью судьбу устроить в первую очередь: свою или дочери.

А если вы просто захотите посидеть в уютном месте на берегу Иртыша, то приходите в кафе «На спасалке», которое расположено по адресу: ул. Кемеровская, 1/1а. Удовольствие от нахождения на свежем воздухе и от вкусной еды вам обеспечено.

1 августа, среда

В 19:00 в Арт-кафе «Республика» пройдет интересная игра Jack Quiz. Это интеллектуально-развлекательная игра для большой, азартной компании. 6 непредсказуемых тем с не всегда простыми, но всегда интересными вопросами + тур-аукцион, в котором можно потерять заработанные очки или, наоборот, вырваться вперед. Регистрация на Jack Quiz https://goo.gl/Xx5nrd. Ребята играют 4 традиционных тематических раунда + 2 полюбившихся вам медиараунда! Ведущий — Андрей Кокуленко. Количество человек в команде: до 8 игроков. Новые команды играют бесплатно!

В 18:00 Омское молодежное пространство «Дача Онегина» на нестандартное и полезное мероприятие «Дебаты Напротив» (Омская школа дебатов). Здесь можно научиться аргументированно выражать позицию, оперировать фактами, убеждать аудиторию и, в целом, критически мыслить. Где это может понадобиться? В любой жизненной ситуации — выступление перед большой аудиторией, собеседование на работу или в повседневном разговоре.

С 18 до 18:30 теоретическая часть: бремя доказательства, аргументация, логика, ораторское искусство. С 18:30 до 20:00 — дебаты. Преимущественно Британские парламентские. Не знаете, что это такое? Приходите и узнаете. Вход свободный!

2 августа, четверг

В 18:30 Центр «Логос» приглашает Вас отправиться в удивительное живописно-музыкальное путешествие! Можем ли мы услышать музыку, звучащую в живописных произведениях искусства? Как зритель становится слушателем? Какие мелодии звучат с сервизов XVIII-XIX веков в экспозиции Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля? Какую мелодию играют музыкальные инструменты на картинах разных времён? Обо всём этом Вы узнаете уже на встрече! Участие бесплатное.

В 20:30 в уютном фолк-баре «Викинг» (Орджоникидзе, 42) выступит отличный музыкант — Василий Елисеев, которые сможет наполнить вашу жизнь красками, а сердца — чарующими мелодиями. Организаторы ждут молодежь на музыкальные посиделки с Алексеем Лавецким. Вход свободный!

В 21:00 «Foxhole» (Blues & Jazz bar) (ул. Красных Зорь, 103) выступит Алексей Царев . Гостям обещают хороший, теплый вечер в душевной атмосфере под аккомпанемент Лёшки Царева. Вход свободный!

Удачной рабочей недели!