Открыт прием заявок на всероссийский конкурс для молодых художников UNTITLED PRIZE 

Главная цель конкурса — дать импульс к развитию современного российского искусства, открыть новые имена и сформировать стартовую площадку для авторов, способных в дальнейшем определять культурный ландшафт. В экспертный совет конкурса, который будет оценивать заявки и выбирать победителей, вошли: художник и модельер Андрей Бартенев, генеральный директор Sotheby’s Russia Ирина Степанова, профессор Мюнхенской академии художеств Антуанетта фон Саурма, директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова, меценат ГМИИ им. А. С. Пушкина Оксана Бондаренко, арт-критик и историк искусства Сергей Хачатуров. Заявки принимаются с 27 июля по 27 августа 2018 года на сайте конкурса untitledprize.ru, там же можно ознакомиться с условиями проведения конкурса. Итоги будут подведены в ноябре 2018 года на торжественном мероприятии во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. 30 работ финалистов, набравших наибольшее количество голосов, будут представлены на итоговой групповой выставке, которая продлится с 1 по 25 ноября 2018 года. Главный приз конкурса — двухлетнее обучение в Британской высшей школе дизайна на факультете современного искусства. Серебряный призер получит сертификат на проживание в арт-резиденции VYKSA в Выксе Нижегородской области, где с 2011 года проходит фестиваль «Арт-овраг», а бронзовый лауреат — финансовый грант в размере 250 000 рублей, который художник сможет потратить на дальнейшие проекты.
Источник: пресс-релиз