Город цветов появился на карте Хабаровского края

На один день Амурск превратился в город цветов. Именно так назывался первый масштабный фестиваль, которых собрал большое количество творческих людей. Праздник носил не только выставочный, но и конкурсный характер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— На цветочном празднике собрались художники, флористы, мастера бьюти индустрии, скульпторы, садоводы, декораторы и многие другие. Для Амурска это новое мероприятие, которое прошло в необычном формате и благотворно повлияло на улучшение культуры в городе, — рассказывает специалист Ботанического сада и одна из организаторов мероприятия Надежда Киршова. — Без лишней скромности скажу, что жители и гости города смогли познакомиться с уникальными произведениями искусства. Члены жюри были также в восхищении и принять окончательное решение было трудно.

Фестиваль прошел в три этапа: сначала гостей праздника встречали музыкой — исполнением бардовских песен. Затем стартовала выставка-ярмарка, которая была поделена на пять секторов: фиолетовый — кулинары и кондитеры, синий — художественные ремесла, зеленый — флористы и декораторы, красный — украшения и оранжевый — интерьерная кукла, выполненная в различных техниках. И в каждом из этих секторов «порхал» цветочный волонтер.

Ну и конечно, конкурсная программа, которая стала третьим этапом фестиваля. Здесь и «Лучший букет», и «Лучший цветочный костюм», и «Лучшая станция». Профессиональное жюри долго отбирало победителей и призеров, чтобы вручить им сертификаты в магазин рукоделия, ведь каждый участник был по-своему ярок и уникален.

— Хотели бы, чтобы фестиваль стал ежегодным, ведь мы получили большое количество положительных отзывов и предложений о сотрудничестве, — добавила собеседница. — Кстати, праздник наш решили продолжить в Ботаническом саду, здесь организуем выставку из работ-участников фестиваля «Амурск-город цветов». Подобные экспозиции будут представлены в городском музее и в Доме молодежи.