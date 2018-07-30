Современное искусство в Манеже и спектакль в автомобиле: чем заняться на неделе

Спектакль студентов-брусникинцев об Анне Карениной и ее психологических и гормональных проблемах, открытие новой выставки современного искусства в Манеже, музыкально-поэтический фестиваль «Soлома». Рассказываем, куда ходить на этой неделе по вечерам и почему это интересно.

Выставка «Здесь и сейчас!»

Дата: c 1 августа

Время: 12:00–22:00 Место: музейно-выставочное объединение «Манеж», Манежная площадь, дом 1 Возрастные ограничения: 12+

В Манеже стартует большой смотр современного отечественного искусства — выставка «Здесь и сейчас!». В экспозицию вошли 50 проектов молодых и маститых российских художников — от дебютантов Московской международной биеннале молодого искусства до Ирины Наховой и группы AES+F. Куратор выставки — художник, дизайнер российского павильона на 53-й Венецианской биеннале (2009) Катя Бочавар . Вместе с ней работали архитектор Константин Ларин и дизайнер Дмитрий Гусев

В экспозиционном пространстве будут представлены перформансы, видео-арт, интерактивные объекты и инсталляции. Перед входом в музей расположится виртуальная инсталляция Homo Virtualis группы Recycle, которую в прошлом году можно было увидеть в ГМИИ имени А. С. Пушкина. Подойдя к Манежу, не забудьте оглядеться по сторонам с помощью фотокамеры — увидите кое-что интересное.

Вход свободный.

Истории в ретроавтомобилях

Дата: 1 августа

Время: 11:00–23:00 Место: парк искусств «Музеон», улица Крымский Вал, владение 2 Возрастные ограничения: 0+

Тем, кто любит интересные истории и иммерсивный театр, стоит 1 августа прогуляться по парку «Музеон». Здесь можно будет принять участие в спектакле-променаде «Пробка мира». Возле Новой Третьяковки возникнет условная пробка нескольких десятков ретроавтомобилей. В каждом из них будут сидеть актеры. Заходите в машины, присаживайтесь на свободные места и слушайте истории из их жизни. Задавать вопросы не возбраняется. Главное — на основе услышанных историй сочинить свою собственную.

Постановка «Пробка мира» — часть программы фестиваля лаборатории «Человек мира», организованной культуртрегером Андреем Поповым . Дипломированный оператор и выпускник ВГИКа, однажды он уехал из Москвы в село в Суздальском районе. Уже 10 лет Попов собирает вокруг себя известных художников, фотографов, режиссеров и актеров, вместе с которыми придумывает и воплощает самые неожиданные идеи.

Вход свободный.

«Москва глазами инженера»

Дата: 4 августа

Время: 20:00–21:00 Место: кинотеатр «Родина», Семеновская площадь, дом 5 Возрастные ограничения: 0+

Проект «Москва глазами инженера» и сеть «Москино» продолжают серию лекций о московской архитектуре и тематических кинопоказов. 4 августа встреча пройдет в кинотеатре «Родина» — памятнике советского ар-деко. О так называемом большом сталинском стиле расскажет Александра Селиванова — кандидат архитектуры, директор Центра авангарда на Шаболовке.

После лекции на крыше кинотеатра развернется кинопередвижка. Здесь покажут фильм «Подкидыш» 1939 года. Легендарную комедию, подарившую нам фразу «Муля, не нервируй меня!», покажут с пленки.

Моноспектакль об Анне Карениной

Дата: 31 июля

Время: 20:00–20:50 Место: смотровая площадка Парка Горького, улица Крымский Вал, дом 9 Возрастные ограничения: 0+

Творческая группа Le Cirque De Charles La Tannes, созданная выпускниками «Мастерской Дмитрия Брусникина» в Школе-студии МХАТ, покажет спектакль «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого . Никаких декораций, вычурных костюмов, сложной сценографии и даже сцены. С романом о роковой страсти и социальных нормах брусникинцы обращаются весьма вольно — превращают его в сторителлинг.

Актриса Марина Васильева расскажет историю о Карениной, ее муже и Вронском «своими словами» и вместе со зрителями попытается ответить на вопрос, могла ли остаться в живых Анна Каренина и могла ли ее жизнь сложиться совсем по-другому. Рассказ будет подкреплен научными фактами, задействуют даже медицинские исследования, посвященные деятельности головного мозга и гормональной системы человека.

Билет можно купить на сайте парка.

Новая выставка наивного искусства

Дата: с 1 августа

Время: 12:00–19:00 Место: Музей русского лубка и наивного искусства, Измайловский бульвар, дом 30 Возрастные ограничения: 6+

Новая трогательная выставка открывается в Музее русского лубка и наивного искусства. Здесь можно увидеть живописные клеенки, фанерки и коврики, которыми русские наивные художники украшали свои дома в первой половине прошлого века. Петербургский коллекционер Андрей Сазонов собирал экспонаты по всей стране — от Ставропольского края до Урала.

Помимо предметов домашнего обихода, в экспозицию вошли коврики и клеенки, расписанные художниками для разных заведений. Это было распространенной практикой — например, большая часть произведений самого известного наивного художника Нико Пиросмани создана специально для трактиров. Картинами, написанными на клеенке, крайне небогатый Пиросмани расплачивался за еду и вино.

Владимир Высоцкий и кино

Дата: 2 августа

Время: 19:00–22:00 Место: Еврейский музей и центр толерантности, улица Образцова, дом 11, строение 1 Возрастные ограничения: 12+

Кинокритик Антон Долин и доктор философских наук Ури Гершович обсудят фильм «Служили два товарища» (1968) на очередной встрече киноклуба в Центре авангарда Еврейского музея. После показа Долин и Гершович разберут фильм Евгения Карелова о гражданской войне и его место в карьере Владимира Высоцкого, сыгравшего роль белогвардейского поручика.

Обсуждение входит в образовательную программу, подготовленную к выставке «Коридоры. Семь миров Высоцкого», которая открылась в июне.

Вход свободный, нужна регистрация.

Отдых на свежем воздухе

Дата: с 2 августа

Время: 12:00–22:00 Место: музей-заповедник «Царицыно», Дольская улица, дом 1 Возрастные ограничения: 0+

Почувствовать себя героями пьес Чехова в ближайшие две недели можно будет в музее-заповеднике «Царицыно». 2 августа начинается фестиваль «Дачное Царицыно» — ежедневные спектакли для детей и взрослых, литературные чтения, концерты классической и джазовой музыки, творческие встречи и мастер-классы. Среди участников — актеры «Электротеатра Станиславский», вокальный ансамбль Петра Савинкова.

Для тех, кто любит активный отдых, — игры в бадминтон и фрисби на Большой поляне. Здесь же будет пикник-зона.

Вход на фестиваль «Дачное Царицыно» свободный.

Дата: 3 августа

Время: 19:00–21:00 Место: ВДНХ (павильон «Рабочий и колхозница»), проспект Мира, владение 119 Возрастные ограничения: 6+

В лектории павильона «Рабочий и колхозница» пройдет спектакль-аукцион по рассказам Марка Твена — автора книг о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, одного из величайших сатириков Америки XIX века и первооткрывателя жанра стендап. Актер и режиссер Павел Михайлов прочитает несколько рассказов Марка Твена. После каждого прочтения можно будет принять участие в импровизированном аукционе, где лотами станут различные добродетели — милосердие, целомудрие, человеколюбие и другие.

Вход свободный, нужна регистрация.

Музыка и цветы

Дата: 3 августа

Время: 21:00–23:00 Место: ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», проспект Мира, дом 26, строение 1 Возрастные ограничения: 6+

В «Аптекарском огороде» выступит композитор-неоклассик Никола Мельников — музыкальный вундеркинд, севший за клавиши в четыре года. Сегодня 25-летний Мельников создает саундтреки к Неделям моды в Париже, выступает на фестивалях электронной музыки со своим проектом Technopiano и записывает альбом за альбомом. На концерте «Музыка для цветов» он сыграет инструментальные композиции из своего нового альбома, который выйдет осенью.

По билету на этот концерт можно сходить на все выставки в «Аптекарском огороде».

Открытый микрофон и концерты

Дата: 4 августа

Время: 17:00–22:00 Место: сад «Эрмитаж» , улица Каретный Ряд, дом 3 Возрастные ограничения: 0+

Фестиваль «Sолома» в саду «Эрмитаж» придется по вкусу всем, кто любит хорошую музыку, стихи и прозу. Здесь будет открытый микрофон под аккомпанемент Arfa Sound, встреча с финалистом международного конкурса «Новая волна — 2017» Стасом Море, концерты групп Shoo и «Борис Грим и Братья Грим». Еще выступит Анна Ворфоломеева, бывшая солистка трио Young Adults — музыкантов, которые прославились после выхода ремейка хита Red Hot Chili Peppers. Хедлайнер, оркестр Exilados, сыграет балканскую и цыганскую музыку.

Вход бесплатный.