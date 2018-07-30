Способ бесплатно получить стенд на выставке текстильного дизайна Heimtextil во Франкфурте

Выставка Heimtextil проходит во Франкфурте каждый год, на неё едут дизайнеры и декораторы со всего мира. Здесь закладываются тенденции на ближайшие годы, проходят смотры новинок и демонстрации самых свежих коллекций. Выставка давно уже вышла за пределы Германии и проводится в том числе и в России. Но почётнее съездить, конечно, именно во Франкфурт. И мы знаем способ туда попасть и выиграть стенд.

Стартовал приём заявок на ежегодную премию текстильного дизайна Heimtextil Russia. До 26 августа нужно создать и загрузить на портал премии коллекцию принтов для домашнего и интерьерного текстиля. Важно при этом соблюсти стилистику трендов Heimtextil 2018/2019, чтобы проект был модным и актуальным. 5 финалистов представят работы на выставке Heimtextil Russia 2018, где жюри выберет лучшую коллекцию.

С ней автор поедет на выставку Heimtextil 2019 во Франкфурте, где станет обладателем собственного стенда. Компания Epson предложит победителю напечатать своё портфолио на широкоформатных принтерах Epson. Остальные финалисты также получат хорошие призы. Все подробности можно найти на официальном сайте премии. Портал Roomble.com — информационный партнёр.

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