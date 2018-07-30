Омичей в историческом парке ждут «Подсказки с выставки» и «Загадки Омска»

Со 2 по 5 августа в интерактивном парке «Россия — моя история» омичей ждут экскурсии, квесты, лекции и конкурсы. Любителям загадок и тайн будет чем заняться.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 3 августа омичам откроют тайны старого Омска. Экскурсия начнётся в 20:00, на неё нужно будет записаться заранее.

Кто рискнёт 4 августа пройти квест «Подсказки с выставки», сможет узнать, в каких именно местах города спрятаны сертификаты на бесплатные экскурсии и аудиогиды в историческом парке. А подсказки зашифрованы в картинах Сергея Сочивко «Мой город».

5 августа участникам квеста «Загадки с выставки» будет дан всего один час, чтобы отгадать загадки Омска. По итогам игры состоится розыгрыш призов.