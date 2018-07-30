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Омичей в историческом парке ждут «Подсказки с выставки» и «Загадки Омска»
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Омичей в историческом парке ждут «Подсказки с выставки» и «Загадки Омска» 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Со 2 по 5 августа в интерактивном парке «Россия — моя история» омичей ждут экскурсии, квесты, лекции и конкурсы. Любителям загадок и тайн будет чем заняться.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 3 августа омичам откроют тайны старого Омска. Экскурсия начнётся в 20:00, на неё нужно будет записаться заранее.
Кто рискнёт 4 августа пройти квест «Подсказки с выставки», сможет узнать, в каких именно местах города спрятаны сертификаты на бесплатные экскурсии и аудиогиды в историческом парке. А подсказки зашифрованы в картинах Сергея Сочивко «Мой город».
5 августа участникам квеста «Загадки с выставки» будет дан всего один час, чтобы отгадать загадки Омска. По итогам игры состоится розыгрыш призов.
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