Школьники и студенты имеют возможность поучаствовать в фестивале визуальных искусств в ЮЗАО

В выставочном зале Московского дворца пионеров, с 24 сентября по 5 октября, будет проходить фестиваль визуальных искусств «АРТ-ЛЕТО». Мероприятие организовано в рамках образовательного проекта «Профильная четверть». Об этом говориться на официальном сайте образовательного учреждения «Воробьевы горы».

Чтобы принять участие в фестивале, нужно до 25 августа направить заявку и электронный вариант своей творческой работы на электронную почту: art.leto@mail.ru. Принять участие приглашают всех школьников и студентов в возрасте от 7 до 20 лет.

Труды педагогов будут также рассматривать, также организаторов летнего отдыха, которые выполнили творческие работы по различным видам искусства: декоративно-прикладном, архитектуре, керамике, фотографии, графики, живописи и другим.

Также педагогов приглашают обменяться опытом, поучаствовав в круглом столе.