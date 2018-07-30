День рождения архитектора Константина Мельникова отметят в районе

В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева 3 августа отпразднуют 128-летие со дня рождения известного мастера Константин Мельников

На мероприятии для посетителей организуют серию мастер-классов. Так, гости научатся рисовать Константина Мельникова, сделают коллажи из его фотографий, смастерят архитектурную гирлянду и узнают о жизни и творчестве выдающегося зодчего, проинформировали на официальном сайте музея.

Занятия пройдут с 17:00 до 21:00 Все мастер-классы бесплатные. Желающих поучаствовать ждут по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25.