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День рождения архитектора Константина Мельникова отметят в районе
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День рождения архитектора Константина Мельникова отметят в районе 

Управа района Арбат города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева 3 августа отпразднуют 128-летие со дня рождения известного мастера Константин Мельников.
На мероприятии для посетителей организуют серию мастер-классов. Так, гости научатся рисовать Константина Мельникова, сделают коллажи из его фотографий, смастерят архитектурную гирлянду и узнают о жизни и творчестве выдающегося зодчего, проинформировали на официальном сайте музея.
Занятия пройдут с 17:00 до 21:00 Все мастер-классы бесплатные. Желающих поучаствовать ждут по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25.
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